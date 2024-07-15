Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов
Киев • УНН
С начала июля в Киеве было установлено 10 температурных рекордов: максимальная температура достигала 35,9°C, а среднесуточная температура превышала климатическую норму на 8,3°C.
С начала июля в Киеве жаркая погода установила уже 10 температурных рекордов, сообщили в понедельник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции учреждения, 12 июля в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда:
- Минимальная температура воздуха в столице оказалась самая высокая для этого дня, ведь температура не опустилась ниже 22,8°С. Предыдущее рекордное значение 2021 года превышено на 0,8°С.
- Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 28,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1959 года на 1,4°С, а климатическую норму - на 7,5°С.
13 июля в столице, как указано, также установлено два температурных рекорда.
- Максимальная температура воздуха достигла 35,4°С, что на 1,3°С выше предыдущего рекордного показателя 1936 года.
- Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня и составила 29,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 года на 0,7°С, а климатическую норму - на 8,3°С.
14 июля метеорологи, по сообщению, зафиксировали три температурных рекорда:
- Минимальная температура воздуха в столице в этот день не опустилась ниже 22,7°С. Предыдущее рекордное значение 1951 года превышено на 1,6°С.
- Максимальная температура воздуха достигла 35,9°С, что на 2,7°С выше предыдущего рекордного показателя 1951 года.
- Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 29,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1951 года на 1,8°С, а климатическую норму - на 8,2°С.
"Всего с начала месяца уже установлено 10 температурных рекордов", - сообщили в учреждении.
Жара установила новый рекорд в Киеве7 августа 2023, 09:19 • 314141 просмотр