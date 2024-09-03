Лето в Киеве стало вторым из самых жарких за почти полтора века

Лето 2024 года стало вторым самым теплым в Киеве с 1881 года, установлено 18 температурных рекордов, сообщили во вторник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, средняя температура воздуха нынешнего лета в Киеве составила +23,0ºС, что на 2,6ºС превысило климатическую норму и обеспечило вторую позицию после лета 2010 года (23,7℃) среди самых теплых в столице с 1881 года. Наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было в июле (3,0℃).

Холоднее всего было 14 августа, когда температура под утро опустилась до +13,4°С, а самым жарким и рекордным оказалось 16 июля, когда температура после полудня поднялась до +36,0°С.

«За лето установлено 18 температурных рекордов, 14 из них в июле, остальные - в августе», - говорится в сообщении.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 211 мм, или 107% среднемноголетних показателей. Больше всего их выпало в июне - почти две месячные нормы.

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