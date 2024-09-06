Літо 2024 року стало найспекотнішим у світі за всю історію спостережень

Літо 2024 року стало найспекотнішим у світі за всю історію метеоспостережень, і тенденція глобального потепління і надалі посилюється. Про це пише AP, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно з даними Європейської кліматичної служби Copernicus літо 2024 року стало найспекотнішим на Землі за всю історію спостережень, що робить ще більш імовірним те, що цей рік буде найтеплішим за всю історію людства.

Статистика свідчить, що останні два роки саме серпень став найспекотнішим місяцем.

Цьогоріч, липень став першим випадком за більш ніж рік, коли світ не встановив рекорд спеки, дещо відставши від 2023 року, але оскільки червень 2024 року був набагато спекотнішим, ніж червень 2023 року, це літо в цілому стало найспекотнішим донині.

Один з найсухіших серпнів: минулого місяця в києві зафіксували чотири температурні рекорди

Щоб 2024 рік не став найтеплішим за всю історію спостережень, нам потрібно пережити дуже значне похолодання протягом кількох місяців, що залишилися до кінця року, що на даному етапі виглядає малоймовірним - пояснив директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Доповнення

Тим часом, кліматолог з Центру кліматичних досліджень Вудвелла у Кейп-Коді Дженніфер Френсіс відзначила, що на Землі відбувається "потоп екстремальної спеки, повеней, лісових пожеж та сильних вітрів.

Подібно до людей, які живуть у зоні бойових дій з постійним шумом бомб та брязкотом зброї, ми стаємо глухими до того, що мало б бути сигналами тривоги та сиренами повітряної тривоги - зазначила Френсіс.

Нагадаємо

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського заявили, що літо 2024 року стало другим найтеплішим у Києві з 1881 року, встановлено 18 температурних рекордів.