Глобальні викиди CO2 в енергетиці досягли рекордного рівня - звіт

Глобальні викиди вуглекислого газу в енергетичному секторі досягли рекордно високого рівня четвертий рік поспіль минулого року, на тлі того, як використання викопного палива продовжувало зростати, навіть попри те, що відновлювана енергія досягла рекордного рівня, показав щорічний статистичний огляд світової енергетики Інституту енергетики (Energy Institute) у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Дані звіту наголошують на складності спроб відучити світову економіку від викопного палива в той час, коли війна в Україні переорієнтувала потоки нафти і газу з росії, а бойові дії на Близькому Сході викликають стурбованість щодо безпеки постачань, пише видання.

Минулий рік був найспекотнішим за історію спостережень, коли глобальна температура вперше перевищила 1,5°C порівняно з доіндустріальною епохою.

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У 2024 році у світі спостерігалося щорічне зростання загального обсягу енергопостачання на 2%, причому по всіх енергоносіях, таких як нафта, газ, вугілля, атомна, гідро- та відновлювана енергія, зареєстрували зростання, що востаннє спостерігалося у 2006 році, ідеться у звіті.

Це призвело до збільшення викидів вуглецю приблизно на 1% у 2024 році та перевищення рекордного рівня, встановленого попереднього року в 40,8 гігатонн еквівалента вуглекислого газу.

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З усіх світових викопних видів палива найбільше зростання виробництва спостерігалося щодо природного газу, яке зросло на 2,5%. Тим часом, вугілля показало зростання на 1,2%, залишаючись найбільшим джерелом виробництва енергії у світі, тоді як зростання нафти становило менше 1%.

Вітряна та сонячна енергія збільшилися на 16% у 2024 році, що у дев'ять разів швидше за загальний попит на енергію, йдеться у звіті.

Галузевий орган Energy Institute, до складу якого входять фахівці з енергетики різних рівнів разом з консалтинговими компаніями KPMG та Kearney, минулого року перейняв на себе відповідальність за написання звіту від BP.

Аналітики, які відстежують прогрес, заявили, що світ не на шляху до досягнення глобальної мети - потроїти потужності відновлюваної енергетики до 2030 року, попри рекордні додаткові її обсяги.

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