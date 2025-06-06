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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
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Викиди вуглецю техкомпаній злетіли на 150% через розвиток штучного інтелекту

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Операційні викиди вуглецю провідних технологічних компаній зросли в середньому на 150% з 2020 по 2023 рік. Це пов'язано зі збільшенням інвестицій в штучний інтелект та центри обробки даних.

Викиди вуглецю техкомпаній злетіли на 150% через розвиток штучного інтелекту

Цифрове агентство Організації Об'єднаних Націй повідомляє, що операційні викиди вуглецю для провідних технологічних компаній світу зросли в середньому на 150 відсотків між 2020 і 2023 роками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jiazerra.

Деталі

Це пов’язано з тим, що інвестиції в штучний інтелект та дата-центри підвищили глобальний попит на електроенергію. Так, операційні викиди Amazon зросли на 182 відсотки у 2023 році в порівнянні з рівнями 2020 року, в той час як викиди Microsoft зросли на 155 відсотків.

Викиди компанії Meta, яка володіє Facebook та Instagram, зросли на 145 відсотків, а викиди материнської компанії Google, Alphabet, зросли на 138 відсотків за той же період, згідно з даними Міжнародного союзу електрозв'язку ООН.

Агентство ООН пов'язало різкий зріст з нещодавніми досягненнями в галузі штучного інтелекту та попитом на цифрові послуги, такі як хмарні обчислення.

Нагадаємо

Компанія Amazon активно тестує гуманоїдних роботів для доставки замовлень. Штучний інтелект, який розуміє команди людською мовою, має перетворити роботів на універсальних кур’єрів нового покоління.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини СвітуТехнологіїПогода та довкілля
Amazon
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Організація Об'єднаних Націй
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