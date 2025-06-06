Выбросы углерода техкомпаний взлетели на 150% из-за развития искусственного интеллекта
Киев • УНН
Операционные выбросы углерода ведущих технологических компаний выросли в среднем на 150% с 2020 по 2023 год. Это связано с увеличением инвестиций в искусственный интеллект и центры обработки данных.
Цифровое агентство Организации Объединенных Наций сообщает, что операционные выбросы углерода для ведущих технологических компаний мира выросли в среднем на 150 процентов между 2020 и 2023 годами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jiazerra.
Детали
Это связано с тем, что инвестиции в искусственный интеллект и дата-центры повысили глобальный спрос на электроэнергию. Так, операционные выбросы Amazon выросли на 182 процента в 2023 году по сравнению с уровнями 2020 года, в то время как выбросы Microsoft выросли на 155 процентов.
Выбросы компании Meta, которая владеет Facebook и Instagram, выросли на 145 процентов, а выбросы материнской компании Google, Alphabet, выросли на 138 процентов за тот же период, согласно данным Международного союза электросвязи ООН.
Агентство ООН связало резкий рост с недавними достижениями в области искусственного интеллекта и спросом на цифровые услуги, такие как облачные вычисления.
Напомним
Компания Amazon активно тестирует гуманоидных роботов для доставки заказов. Искусственный интеллект, который понимает команды на человеческом языке, должен превратить роботов в универсальных курьеров нового поколения.