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Майбутнє вже поруч: Amazon готує роботів до доставки посилок

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

Майбутні посилки з Amazon можуть доставлятися до дверей замовників за допомогою гуманоїдних роботів. Amazon активно тестує свої технологічні новинки для використання у повсякденному житті.

Майбутнє вже поруч: Amazon готує роботів до доставки посилок

Amazon активно тестує гуманоїдних роботів для доставки замовлень. Вже збудовано навчальний центр у Сан-Франциско, де машини відпрацьовують доставку посилок з електрофургонів Rivian. Штучний інтелект, який розуміє команди людською мовою, має перетворити звичайних складських роботів на універсальних кур’єрів нового покоління. Про це пише УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Як зазначається, майбутні посилки з Amazon можуть доставлятися до дверей замовників за допомогою гуманоїдних роботів.

Видання The Information повідомляє, що Amazon розробляє програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, яке дозволить роботам виконувати функції доставників посилок, які перевозитимуть в електричних фургонах Rivian. Незабаром воно буде готове до початку реальних випробувань.

Посилаючись на анонімне джерело, видання повідомляє, що Amazon майже завершила будівництво критого "гуманоїдного парку" в одному зі своїх офісів в Сан-Франциско. За розміром він приблизно "з кав’ярню".

Зазначається, що Amazon планує, що людиноподібні роботи "сідають на задні сидіння електричних фургонів Amazon Rivian і вистрибують, щоб доставляти посилки". У "гуманоїдного парку" начебто вже є один фургон Rivian для тренувань.

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Amazon вже використовує роботів на своїх складах

Новина з'явилась майже одночасно із запуском Amazon нової команди агентного штучного інтелекту для розробки технологій, що забезпечать роботу роботів, "які працюють у розподільчих та логістичних центрах Amazon".

У заяві для Кремнієвої долини Amazon зазначає, що "замість жорстких, спеціалізованих роботів ми створюємо системи, які можуть чути, розуміти та діяти на основі команд природної мови, перетворюючи складських роботів на гнучких, багатоталановитих помічників".

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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