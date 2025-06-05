Майбутнє вже поруч: Amazon готує роботів до доставки посилок
Київ • УНН
Майбутні посилки з Amazon можуть доставлятися до дверей замовників за допомогою гуманоїдних роботів. Amazon активно тестує свої технологічні новинки для використання у повсякденному житті.
Amazon активно тестує гуманоїдних роботів для доставки замовлень. Вже збудовано навчальний центр у Сан-Франциско, де машини відпрацьовують доставку посилок з електрофургонів Rivian. Штучний інтелект, який розуміє команди людською мовою, має перетворити звичайних складських роботів на універсальних кур’єрів нового покоління. Про це пише УНН із посиланням на The Verge.
Деталі
Як зазначається, майбутні посилки з Amazon можуть доставлятися до дверей замовників за допомогою гуманоїдних роботів.
Видання The Information повідомляє, що Amazon розробляє програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, яке дозволить роботам виконувати функції доставників посилок, які перевозитимуть в електричних фургонах Rivian. Незабаром воно буде готове до початку реальних випробувань.
Посилаючись на анонімне джерело, видання повідомляє, що Amazon майже завершила будівництво критого "гуманоїдного парку" в одному зі своїх офісів в Сан-Франциско. За розміром він приблизно "з кав’ярню".
Зазначається, що Amazon планує, що людиноподібні роботи "сідають на задні сидіння електричних фургонів Amazon Rivian і вистрибують, щоб доставляти посилки". У "гуманоїдного парку" начебто вже є один фургон Rivian для тренувань.
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На об'єкті буде випробувано "різноманітні" гуманоїдні роботи для доставки посилок, включаючи пристрій вартістю 16 тисяч доларів від китайської компанії Unitree.
Amazon вже використовує роботів на своїх складах
Новина з'явилась майже одночасно із запуском Amazon нової команди агентного штучного інтелекту для розробки технологій, що забезпечать роботу роботів, "які працюють у розподільчих та логістичних центрах Amazon".
У заяві для Кремнієвої долини Amazon зазначає, що "замість жорстких, спеціалізованих роботів ми створюємо системи, які можуть чути, розуміти та діяти на основі команд природної мови, перетворюючи складських роботів на гнучких, багатоталановитих помічників".
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