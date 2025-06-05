Будущее уже рядом: Amazon готовит роботов к доставке посылок
Киев • УНН
Будущие посылки из Amazon могут доставляться к дверям заказчиков с помощью гуманоидных роботов. Amazon активно тестирует свои технологические новинки для использования в повседневной жизни.
Amazon активно тестирует гуманоидных роботов для доставки заказов. Уже построен учебный центр в Сан-Франциско, где машины отрабатывают доставку посылок из электрофургонов Rivian. Искусственный интеллект, понимающий команды на человеческом языке, должен превратить обычных складских роботов в универсальных курьеров нового поколения. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Verge.
Детали
Как отмечается, будущие посылки из Amazon могут доставляться к дверям заказчиков с помощью гуманоидных роботов.
Издание The Information сообщает, что Amazon разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое позволит роботам выполнять функции доставщиков посылок, которые будут перевозить в электрических фургонах Rivian. Вскоре оно будет готово к началу реальных испытаний.
Ссылаясь на анонимный источник, издание сообщает, что Amazon почти завершила строительство крытого "гуманоидного парка" в одном из своих офисов в Сан-Франциско. По размеру он примерно "с кофейню".
Отмечается, что Amazon планирует, что человекоподобные роботы "садятся на задние сиденья электрических фургонов Amazon Rivian и выпрыгивают, чтобы доставлять посылки". В "гуманоидном парке" вроде бы уже есть один фургон Rivian для тренировок.
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На объекте будут испытаны "разнообразные" гуманоидные роботы для доставки посылок, включая устройство стоимостью 16 тысяч долларов от китайской компании Unitree.
Amazon уже использует роботов на своих складах
Новость появилась почти одновременно с запуском Amazon новой команды агентского искусственного интеллекта для разработки технологий, обеспечивающих работу роботов, "работающих в распределительных и логистических центрах Amazon".
В заявлении для Кремниевой долины Amazon отмечает, что "вместо жестких, специализированных роботов мы создаем системы, которые могут слышать, понимать и действовать на основе команд естественного языка, превращая складских роботов в гибких, многоталантливых помощников".
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Amazon уже использует различных автономных роботов в своих складских операциях, включая испытания гуманоидного робота "Digit" от Agility Robotics. Сначала он предназначался для выполнения таких задач, как сидение на задней части фургонов и доставка посылок, а также других логистических задач.
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Сотни тысяч людей сейчас занимаются доставкой в Amazon по всему миру. Amazon приобрела компанию робото-такси Zoox в 2020 году, что свидетельствует о желании полностью автоматизировать доставку посылок от склада до ваших дверей.
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