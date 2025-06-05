Будущее уже рядом: Amazon готовит роботов к доставке посылок

$41.480.16
47.200.23
ukenru
Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли
Эксклюзив
12:51 • 11265 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
11:49 • 22995 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

11:02 • 29280 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
08:39 • 70052 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

08:35 • 53113 просмотра

Минфин готовит альтернативный сценарий, если боевые действия продолжатся в течение 2026 года

5 июня, 06:46 • 45351 просмотра

Экологическая ситуация в Украине в 2025 году: как война повлияла на окружающую среду

Эксклюзив
4 июня, 17:36 • 66128 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

4 июня, 16:52 • 95750 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

4 июня, 16:37 • 62711 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

4 июня, 14:27 • 59004 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5.2м/с
39%
751мм
Популярные новости

Минус еще 930 оккупантов: потери врага на 5 июня

5 июня, 04:47 • 14171 просмотра

В Польше появился государственный праздник в память о жертвах Волынской трагедии

5 июня, 05:00 • 20050 просмотра

В Киевской области произошел взрыв: трое раненых, есть задержанный

5 июня, 05:24 • 12829 просмотра

К Коалиции РЭБ присоединились еще пять стран - Минобороны Украины

08:57 • 40453 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 47545 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 88121 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 100783 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 161043 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 201464 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 312675 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Фридрих Мерц

Биньямин Нетаньяху

Криштиану Роналду

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Германия

Белый дом

Киев

Реклама
УНН Lite

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

09:10 • 47721 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 50660 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 96726 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 312675 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 165515 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

DJI Mavic

Северный поток

Нью-Йорк Таймс

Северный поток — 2

Будущее уже рядом: Amazon готовит роботов к доставке посылок

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Будущие посылки из Amazon могут доставляться к дверям заказчиков с помощью гуманоидных роботов. Amazon активно тестирует свои технологические новинки для использования в повседневной жизни.

Будущее уже рядом: Amazon готовит роботов к доставке посылок

Amazon активно тестирует гуманоидных роботов для доставки заказов. Уже построен учебный центр в Сан-Франциско, где машины отрабатывают доставку посылок из электрофургонов Rivian. Искусственный интеллект, понимающий команды на человеческом языке, должен превратить обычных складских роботов в универсальных курьеров нового поколения. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Как отмечается, будущие посылки из Amazon могут доставляться к дверям заказчиков с помощью гуманоидных роботов.

Издание The Information сообщает, что Amazon разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое позволит роботам выполнять функции доставщиков посылок, которые будут перевозить в электрических фургонах Rivian. Вскоре оно будет готово к началу реальных испытаний.

Ссылаясь на анонимный источник, издание сообщает, что Amazon почти завершила строительство крытого "гуманоидного парка" в одном из своих офисов в Сан-Франциско. По размеру он примерно "с кофейню".

Отмечается, что Amazon планирует, что человекоподобные роботы "садятся на задние сиденья электрических фургонов Amazon Rivian и выпрыгивают, чтобы доставлять посылки". В "гуманоидном парке" вроде бы уже есть один фургон Rivian для тренировок.

Tesla Optimus теперь готовит ужин и убирает: впечатляющие навыки робота 21.05.25, 12:17 • 2294 просмотра

На объекте будут испытаны "разнообразные" гуманоидные роботы для доставки посылок, включая устройство стоимостью 16 тысяч долларов от китайской компании Unitree.

Amazon уже использует роботов на своих складах

Новость появилась почти одновременно с запуском Amazon новой команды агентского искусственного интеллекта для разработки технологий, обеспечивающих работу роботов, "работающих в распределительных и логистических центрах Amazon".

В заявлении для Кремниевой долины Amazon отмечает, что "вместо жестких, специализированных роботов мы создаем системы, которые могут слышать, понимать и действовать на основе команд естественного языка, превращая складских роботов в гибких, многоталантливых помощников".

Amazon, Google и Microsoft используют тонны воды в и без того самых засушливых регионах мира09.04.25, 17:15 • 10056 просмотров

Amazon уже использует различных автономных роботов в своих складских операциях, включая испытания гуманоидного робота "Digit" от Agility Robotics. Сначала он предназначался для выполнения таких задач, как сидение на задней части фургонов и доставка посылок, а также других логистических задач.

Черные лебеди 2025: какие события могут перевернуть мир в этом году - Politico06.01.25, 12:34 • 37164 просмотра

Сотни тысяч людей сейчас занимаются доставкой в Amazon по всему миру. Amazon приобрела компанию робото-такси Zoox в 2020 году, что свидетельствует о желании полностью автоматизировать доставку посылок от склада до ваших дверей.

Геймеры выстраиваются в очередь за Nintendo Switch 2 в день презентации05.06.25, 11:51 • 1838 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Новости МираТехнологии
Amazon
Сан-Франциско
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9