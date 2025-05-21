Tesla Optimus теперь готовит ужин и убирает: впечатляющие навыки робота
Киев • УНН
Человекоподобный робот Optimus от Tesla продемонстрировал способность готовить ужин, убирать и выполнять другие повседневные задачи. Робот управляется инструкциями на естественном языке.
Компания Tesla в очередной раз привлекла внимание мира технологий своим человекоподобным роботом Optimus. В новых видео гуманоид продемонстрировал способность выполнять повседневные задачи с поразительной эффективностью.
Передает УНН со ссылкой на страницу Optimus в сети Х.
Детали
Продемонстрировав свои удивительные танцевальные навыки в серии видеороликов, Optimus также доказал, что может убирать и выполнять различные действия для приготовления ужина. И все это - с большим мастерством, как для человекоподобного робота.
Руководствуясь инструкциями на естественном языке, Optimus опорожняет мусорный бак, моет стол совком и щеткой, а также рвет бумажное полотенце. Кроме того, робот компании Tesla перемешивает еду в кастрюле и пылесосит.
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В комментариях в сети появляются одобрительные оценки.
Демонстрации не только подчеркивают маневренность и координацию робота, но и отражают значительные достижения в области машинного обучения и переноса результатов моделирования в реальную жизнь.
Что ж, можно признать, что наглядные универсальные возможности вполне могут произвести революцию в сфере услуг и промышленности. Optimus имеет все шансы стать незаменимым помощником в выполнении задач, требующих точности и эффективности.
Напомним
Ким Кардашьян снялась в фотосессии с человекоподобным роботом Tesla Optimus. Фотографии вызвали споры и критику в социальных сетях из-за провокационных образов.
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