Tesla Optimus теперь готовит ужин и убирает: впечатляющие навыки робота

Компания Tesla в очередной раз привлекла внимание мира технологий своим человекоподобным роботом Optimus. В новых видео гуманоид продемонстрировал способность выполнять повседневные задачи с поразительной эффективностью.

Передает УНН со ссылкой на страницу Optimus в сети Х.

Детали

Продемонстрировав свои удивительные танцевальные навыки в серии видеороликов, Optimus также доказал, что может убирать и выполнять различные действия для приготовления ужина. И все это - с большим мастерством, как для человекоподобного робота.

Руководствуясь инструкциями на естественном языке, Optimus опорожняет мусорный бак, моет стол совком и щеткой, а также рвет бумажное полотенце. Кроме того, робот компании Tesla перемешивает еду в кастрюле и пылесосит.

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В комментариях в сети появляются одобрительные оценки.

Демонстрации не только подчеркивают маневренность и координацию робота, но и отражают значительные достижения в области машинного обучения и переноса результатов моделирования в реальную жизнь.

Что ж, можно признать, что наглядные универсальные возможности вполне могут произвести революцию в сфере услуг и промышленности. Optimus имеет все шансы стать незаменимым помощником в выполнении задач, требующих точности и эффективности.

Напомним

Ким Кардашьян снялась в фотосессии с человекоподобным роботом Tesla Optimus. Фотографии вызвали споры и критику в социальных сетях из-за провокационных образов.

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