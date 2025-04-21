Гуманоиды в повседневной жизни Китая: воплощенный ИИ меняет страну и влияет на отношения с США

$41.380.00
47.000.00
ukenru
Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив
05:47 • 8770 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

03:08 • 25757 просмотра

Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии

02:26 • 42523 просмотра

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

20 апреля, 21:16 • 28267 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

20 апреля, 14:07 • 33583 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

20 апреля, 06:46 • 53214 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 71411 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 15:10 • 58430 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 68648 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 34359 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+19°
0м/с
51%
748 мм
Популярные новости

Самолет Boeing 737 MAX, направлявшийся в Китай, вернули в США из-за тарифов Трампа - СМИ

20 апреля, 21:39 • 21027 просмотра

"Пасхальное перемирие" подтвердило отказ рф от предложений США и Украины о прекращении огня - ISW

20 апреля, 23:15 • 13711 просмотра

ISW: кремль оправдывает войну для милитаризации населения и готовится к длительному противостоянию с НАТО

01:20 • 23681 просмотра

Киев под угрозой: вражеские БпЛА идут на столицу, слышны взрывы

01:56 • 20429 просмотра

Ночные удары по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах

02:56 • 54463 просмотра
публикации

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив

05:47 • 8770 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 37168 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 39509 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 71411 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 56130 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Александр Сырский

Папа Франциск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 68648 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 38579 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 39871 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 40523 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 74129 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Фокс Ньюс

M142 HIMARS

Financial Times

Беспилотный летательный аппарат

Гуманоиды в повседневной жизни Китая: воплощенный ИИ меняет страну и влияет на отношения с США

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Китай массово внедряет воплощенный ИИ, от роботов-гуманоидов до дронов, для ускорения экономики и решения стратегических задач. Эта технологическая революция происходит на фоне обострения конкуренции с США за лидерство в ключевых разработках ИИ.

Гуманоиды в повседневной жизни Китая: воплощенный ИИ меняет страну и влияет на отношения с США

Искусственный интеллект - ключ к решению ряда проблем, связанных с военной мощью, демографией и экономикой, считают чиновники Китая.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Успех технологических фирм в КНР приветствуется на национальном уровне, что полностью меняет предыдущую политику лидера Китая Си Цзиньпина, который ранее пытался преодолеть чрезмерное богатство и влияние вне контроля Коммунистической партии Китая. Теперь во многих провинциях КНР, например, Гуандун и город Шэньчжэнь, отдыхающим в парке жителям еду подает дрон компании Meituan на платформе, а роботы-гуманоиды Unitree исполняют танец во время весеннего фестиваля, получая 17 миллиардов просмотров.

Китайские лидеры поддерживают развитие технологической индустрии страны, и это кажется еще более актуальным на фоне торговой войны с США, демографических вызовов, обременяющих экономику, и перспектив продуктивных отношений с другими экономиками мира. 

Искусственный интеллект и эротика: в Японии задержали группу за продажу фейковых фото женщин16.04.25, 18:51 • 10139 просмотров

В марте премьер-министр Ли Цян пообещал "раскрыть творческий потенциал цифровой экономики", уделив особое внимание "воплощенному ИИ".

The Guardian приводит пример провинции Гуандун, в состав которой входит технологический хаб Шэньчжэнь. Считается, что именно он находится в авангарде движения развития современных технологий КНР.

Правительство провинции недавно объявило о выделении 60 млн юаней (более 8 млн долларов) для нового финансирования для инновационных центров. Благодаря прогрессивному подходу властей к регулированию использования дронов Шэньчжэнь считается китайской столицей беспилотников.

Председатель Центрального военного совета Компартии видит экономический рост КНР в контексте развития передовых технологий. Это соответствует цели противодействия США на мировых рынках.

Китай призвал США прекратить "торговую войну" - Reuters20.04.25, 20:47 • 8514 просмотров

Тем временем в Вашингтоне уже опасаются, что преимущество США уменьшается. Штаты ограничивают экспорт самых сложных чипов в Китай в рамках стратегии "высокий забор" - то есть защиты наиболее стратегически ценной технологии США.

Одним из главных инструментов в арсенале США является контроль над важными частями цепочки поставок полупроводников, микрочипами, которые используются для обучения передовых моделей ИИ. 

Но в январе ранее неизвестная китайская фирма под названием DeepSeek зажгла китайскую технологическую сцену, выпустив большую модель языкового рассуждения R1, которая работает так же хорошо, как и ведущие американские конкуренты, за незначительную цену, отмечает Guardian. Это спровоцировало обвал фондового рынка, когда ведущий технологический индекс Уолл-стрит потерял 1 триллион долларов. С тех пор индустрия искусственного интеллекта Китая переполнена оптимизмом, и общественность КНР получила новый символ, обещающий долгосрочный рост стране.

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ18.04.25, 16:58 • 39854 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
Ли Цян
Хранитель
Reuters
Вашингтон
Си Цзиньпин
Китай
Япония
Соединенные Штаты
Netflix
Brent
$67.08
Bitcoin
$87,548.30
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,396.60
Ethereum
$1,649.61