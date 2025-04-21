Гуманоиды в повседневной жизни Китая: воплощенный ИИ меняет страну и влияет на отношения с США

Искусственный интеллект - ключ к решению ряда проблем, связанных с военной мощью, демографией и экономикой, считают чиновники Китая.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Успех технологических фирм в КНР приветствуется на национальном уровне, что полностью меняет предыдущую политику лидера Китая Си Цзиньпина, который ранее пытался преодолеть чрезмерное богатство и влияние вне контроля Коммунистической партии Китая. Теперь во многих провинциях КНР, например, Гуандун и город Шэньчжэнь, отдыхающим в парке жителям еду подает дрон компании Meituan на платформе, а роботы-гуманоиды Unitree исполняют танец во время весеннего фестиваля, получая 17 миллиардов просмотров.

Китайские лидеры поддерживают развитие технологической индустрии страны, и это кажется еще более актуальным на фоне торговой войны с США, демографических вызовов, обременяющих экономику, и перспектив продуктивных отношений с другими экономиками мира.

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В марте премьер-министр Ли Цян пообещал "раскрыть творческий потенциал цифровой экономики", уделив особое внимание "воплощенному ИИ".

The Guardian приводит пример провинции Гуандун, в состав которой входит технологический хаб Шэньчжэнь. Считается, что именно он находится в авангарде движения развития современных технологий КНР.

Правительство провинции недавно объявило о выделении 60 млн юаней (более 8 млн долларов) для нового финансирования для инновационных центров. Благодаря прогрессивному подходу властей к регулированию использования дронов Шэньчжэнь считается китайской столицей беспилотников.

Председатель Центрального военного совета Компартии видит экономический рост КНР в контексте развития передовых технологий. Это соответствует цели противодействия США на мировых рынках.

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Тем временем в Вашингтоне уже опасаются, что преимущество США уменьшается. Штаты ограничивают экспорт самых сложных чипов в Китай в рамках стратегии "высокий забор" - то есть защиты наиболее стратегически ценной технологии США.

Одним из главных инструментов в арсенале США является контроль над важными частями цепочки поставок полупроводников, микрочипами, которые используются для обучения передовых моделей ИИ.

Но в январе ранее неизвестная китайская фирма под названием DeepSeek зажгла китайскую технологическую сцену, выпустив большую модель языкового рассуждения R1, которая работает так же хорошо, как и ведущие американские конкуренты, за незначительную цену, отмечает Guardian. Это спровоцировало обвал фондового рынка, когда ведущий технологический индекс Уолл-стрит потерял 1 триллион долларов. С тех пор индустрия искусственного интеллекта Китая переполнена оптимизмом, и общественность КНР получила новый символ, обещающий долгосрочный рост стране.

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