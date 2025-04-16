Искусственный интеллект и эротика: в Японии задержали группу за продажу фейковых фото женщин

В Японии арестовали троих мужчин и одну женщину по подозрению в продаже порнографических плакатов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает myNews, пишет УНН.

Детали

По информации СМИ, четверо подозреваемых в возрасте от 20 до 50 лет загрузили в программу искусственного интеллекта огромный объем непристойных изображений, чтобы научиться на них генерировать фейковые изображения. Они использовали различные поисковые запросы, чтобы создавать новые изображения ненастоящих женщин в определенных позах.

Как сообщила полиция Токио, обозначив изображения как "искусственные красавицы" на плакатах, подозреваемые продавали их по несколько тысяч иен за штуку.

Чтобы обойти запрет на такие продажи через онлайн-аукционы, они демонстрировали цензурированные изображения, но доставляли покупателям неотцензурированные версии.

Среди арестованных за распространение и демонстрацию покупателям непристойных предметов оказался Томохиро Мизутани, 44-летний работник розничной торговли из префектуры Айти.

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Мизутани сообщил властям, что он занялся незаконной торговлей, когда узнал, что может получить от этого огромную прибыль. Сообщается, что он продавал изображения на сумму до 10 миллионов иен (70 000 долларов США) в течение года.

Другой подозреваемый, 53-летний Суганума Такаши, заявил, что научился создавать плакаты с помощью искусственного интеллекта, чтобы продавать их, сообщает NHK.

Созданные искусственным интеллектом откровенные изображения и видео становятся все более распространенными из-за быстрого развития и повышения доступности технологии. Глубокая фейковая порнография, которая накладывает реальные лица людей на сфабрикованные сценарии, стала растущей глобальной проблемой.

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