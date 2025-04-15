OpenAI представила GPT-4.1: улучшенное кодирование и понимание контекста

Компания OpenAI представила новое поколение своих языковых моделей - GPT-4.1, о чем сообщила на своем сайте, пишет УНН.

Детали

OpenAI представила свою новую модель искусственного интеллекта GPT-4.1, а также меньшие версии GPT-4.1 mini и GPT-4.1 nano, как пишет Fast Company, заявив о значительных улучшениях в кодировании, соблюдении инструкций и понимании длинного контекста.

По словам производителя ChatGPT, новые модели, доступные только в интерфейсе прикладного программирования (API) OpenAI, превосходят наиболее передовую модель компании GPT-4o по всем показателям.

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Благодаря улучшенному пониманию контекста они могут поддерживать до 1 миллиона "токенов" - термин, относящийся к единицам данных, обрабатываемых моделью ИИ. Модели также оснащены обновленными знаниями до июня 2024 года.

GPT-4.1 показал 21% улучшение по сравнению с GPT-4o и 27% по сравнению с GPT-4.5 в кодировании. Тем временем, улучшения в соблюдении инструкций и понимании длинного контекста также делают модели GPT-4.1 более эффективными для поддержки агентов ИИ.

"Тесты сильные, но мы сосредоточились на реальной полезности, и разработчики, похоже, очень довольны", - написал генеральный директор Сэм Альтман в своем сообщении на платформе социальных сетей X.

В компании также заявили, что новые модели значительно дешевле, чем GPT-4.5, и полностью заменят ее в API до июля 2025 года.

OpenAI заявила, что теперь с ее голосовым ИИ-помощником стало удобнее общаться