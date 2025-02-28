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Meta готовит отдельное ИИ-приложение, которое бросит вызов ChatGPT - СМИ

Meta готовит отдельное ИИ-приложение, которое бросит вызов ChatGPT - СМИ

Киев  •  УНН

 • 4418 просмотра

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Meta планирует запустить автономное ИИ-приложение во втором квартале года. Компания также рассматривает возможность введения платной подписки по примеру OpenAI.

Meta планирует выпустить отдельное ИИ-приложение во втором квартале года, по словам людей, знакомых с этим вопросом, сообщает CNBC, пишет УНН.

Детали

«Meta AI вскоре станет одним из автономных приложений компании социальных сетей, присоединившись к Facebook, Instagram и WhatsApp. Компания собирается представить автономное приложение Meta AI во втором квартале», - пишет издание со ссылкой на источники.

В отличие от конкурирующих инструментов генеративного ИИ, таких как ChatGPT и Perplexity, Meta AI пока доступен пользователям только через веб-сайт и приложения компании, такие как Facebook и WhatsApp. Хотя большая база пользователей Meta в ее семействе приложений может получить доступ к Meta AI, пользователи могли бы потенциально глубже взаимодействовать с цифровым помощником, если бы он был доступен как отдельная программа, говорят источники.

Приложение Meta AI знаменует важный шаг в плане генерального директора Марка Цукерберга сделать свою компанию лидером в области ИИ до конца года, опередив таких конкурентов, как OpenAI и Alphabet, говорят источники.

По словам источников, Meta также планирует протестировать платную подписку на Meta AI, взяв пример с ежемесячной платы OpenAI за доступ к более мощным версиям ChatGPT.

Meta планирует проложить подводный интернет-кабель, охватывающий весь земной шар18.02.25, 09:34 • 27173 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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