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15 березня, 19:03 • 120235 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181128 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145796 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137654 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116730 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107573 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102910 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140511 перегляди

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14 березня, 19:56 • 128021 перегляди

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Meta готує окремий ШІ-додаток, який кине виклик ChatGPT - ЗМІ

Meta готує окремий ШІ-додаток, який кине виклик ChatGPT - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26457 перегляди

Meta планує запустити автономний ШІ-додаток у другому кварталі року. Компанія також розглядає можливість введення платної підписки за прикладом OpenAI.

Meta планує випустити окремий ШI-додаток у другому кварталі року, за словами людей, знайомих із цим питанням, повідомляє CNBC, пише УНН.

Деталі

"Meta AI невдовзі стане однією з автономних додатків компанії соціальних мереж, приєднавшись до Facebook, Instagram і WhatsApp. Компанія збирається представити автономний додаток Meta AI у другому кварталі", - пише видання з посиланням на джерела.

На відміну від конкуруючих інструментів генеративного ШІ, таких як ChatGPT та Perplexity, Meta AI наразі доступний користувачам лише через веб-сайт та програми компанії, такі як Facebook і WhatsApp. Хоча велика база користувачів Meta в її сімействі додатків може отримати доступ до Meta AI, користувачі могли б потенційно глибше взаємодіяти з цифровим помічником, якби він був доступний як окрема програма, кажуть джерела.

Додаток Meta AI знаменує важливий крок у плані генерального директора Марка Цукерберга зробити свою компанію лідером в області ШІ до кінця року, випередивши таких конкурентів, як OpenAI і Alphabet, кажуть джерела.

За словами джерел, Meta також планує протестувати платну підписку на Meta AI, взявши приклад із щомісячної плати OpenAI за доступ до потужніших версій ChatGPT.

Meta планує прокласти підводний інтернет-кабель, що охоплює всю земну кулю18.02.25, 09:34 • 27475 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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