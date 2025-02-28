Meta готує окремий ШІ-додаток, який кине виклик ChatGPT - ЗМІ

Meta планує випустити окремий ШI-додаток у другому кварталі року, за словами людей, знайомих із цим питанням, повідомляє CNBC, пише УНН.

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"Meta AI невдовзі стане однією з автономних додатків компанії соціальних мереж, приєднавшись до Facebook, Instagram і WhatsApp. Компанія збирається представити автономний додаток Meta AI у другому кварталі", - пише видання з посиланням на джерела.

На відміну від конкуруючих інструментів генеративного ШІ, таких як ChatGPT та Perplexity, Meta AI наразі доступний користувачам лише через веб-сайт та програми компанії, такі як Facebook і WhatsApp. Хоча велика база користувачів Meta в її сімействі додатків може отримати доступ до Meta AI, користувачі могли б потенційно глибше взаємодіяти з цифровим помічником, якби він був доступний як окрема програма, кажуть джерела.

Додаток Meta AI знаменує важливий крок у плані генерального директора Марка Цукерберга зробити свою компанію лідером в області ШІ до кінця року, випередивши таких конкурентів, як OpenAI і Alphabet, кажуть джерела.

За словами джерел, Meta також планує протестувати платну підписку на Meta AI, взявши приклад із щомісячної плати OpenAI за доступ до потужніших версій ChatGPT.

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