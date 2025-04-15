Марк Цукерберг

Статки мільярдерів у світі у 2024 році зросли на $2 трлн - звіт

Багатство мільярдерів у 2024 році зростало на $5,7 млрд щодня, досягнувши $15 трлн. За прогнозом Oxfam, протягом десятиліття у світі може з'явитися п'ять трильйонерів, тоді як 44% населення живе в бідності.