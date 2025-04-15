У Вашингтоні розпочинається розгляд справи, де Meta звинувачують у монополізації ринку після придбання Instagram та WhatsApp. FTC може змусити Цукерберга продати ці платформи.
Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.
Сукупний капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні 304 мільярди доларів завдяки обіцянкам Трампа призупинити мита. Найбільше збагатів Ілон Маск, його статки зросли на $36 мільярдів.
Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.
Статки 500 найбагатших людей світу впали на 208 млрд доларів через обвали на ринках, спричинені митами Трампа. Найбільше постраждали Цукерберг, Безос та Маск.
Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.
Марк Цукерберг придбав за 4095 доларів синю сорочку, яку носив Джессі Айзенберг у фільмі "Соціальна мережа". Тепер підприємець особисто володіє артефактом кіно.
Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.
П'ять найбагатших людей світу, присутніх на інавгурації Трампа, втратили $210 млрд через падіння фондових ринків. Найбільших втрат зазнав Ілон Маск - $145 млрд через обвал акцій Tesla.
Марк Цукерберг виступив на 40-річчі Прісцилли Чан у копії костюма співака Бенсона Буна з "Греммі-2025". Засновник Meta станцював на піаніно та виконав пісню "Beautiful Things" у синьому комбінезоні з паєтками.
Meta планує запустити автономний ШІ-додаток у другому кварталі року. Компанія також розглядає можливість введення платної підписки за прикладом OpenAI.
Meta зменшує річний розподіл акцій для десятків тисяч співробітників на 10% незважаючи на рекордні показники. Акції компанії зросли на 50% за рік і торгуються на рівні $695.
Компанія Ілона Маска X погодилася виплатити Дональду Трампу 10 мільйонів доларів за позасудове врегулювання. Справа стосується блокування акаунту політика після подій 6 січня 2021 року.
Технологічні гіганти планують збільшити капітальні витрати на інфраструктуру ШІ на 55% порівняно з 2024 роком. Meta, Microsoft та Alphabet очікують, що інвестиції окупляться в довгостроковій перспективі, незважаючи на сумніви інвесторів.
Статки засновника Meta досягли $248 млрд завдяки зростанню акцій компанії на 17%. Ринкова вартість Meta зросла до $1,78 трлн через інвестиційний інтерес до розробок ШІ.
Meta веде переговори про перереєстрацію за межами штату Делавер, можливо в Техасі. Компанія також планує перевести співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в рамках перегляду модерації контенту.
Meta погодилася виплатити Дональду Трампу 25 мільйонів доларів за блокування його акаунтів у 2021 році. Це частина угоди для завершення судового процесу проти компанії та Марка Цукерберга.
Ілон Маск виступив із промовою на вечірці з нагоди інавгурації Трампа в Capital One Arena. Власники найбільших технологічних компаній, включно з керівниками Google, Amazon, Facebook і Apple, були присутні на церемонії.
Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг та інші лідери технологічних компаній присутні на інавгурації Трампа. Церемонію було перенесено в приміщення Капітолію через низькі температури.
Багатство мільярдерів у 2024 році зростало на $5,7 млрд щодня, досягнувши $15 трлн. За прогнозом Oxfam, протягом десятиліття у світі може з'явитися п'ять трильйонерів, тоді як 44% населення живе в бідності.
Обраний президент Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації. Через екстремально низькі температури церемонію перенесли в Ротонду Капітолію, що викликало проблеми з розміщенням 250 тисяч гостей.
Instagram відмовляється від квадратної сітки профілів на користь прямокутного формату. Керівник платформи Адам Моссері пояснює це тим, що більшість контенту завантажується у вертикальному форматі.
У Вашингтоні готуються до інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Церемонія збере 250 тисяч гостей, залучить технологічних гігантів та встановить рекорд зі зборів коштів у $170 млн.
Байден не запроваджуватиме заборону TikTok перед передачею влади Трампу. Новообраний президент пообіцяв зберегти додаток, а CEO TikTok отримає VIP-місце на інавгурації разом з іншими tech-лідерами.
Гендиректор TikTok Шоу Цзі Чу отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Він буде присутній на трибуні разом з Маском, Цукербергом та Безосом напередодні можливої заборони додатку в США.
Марк Цукерберг захищає використання Meta набору даних LibGen з захищеними авторським правом електронними книгами. Він проводить паралелі з YouTube, який також бореться з піратським контентом.
Марк Цукерберг заявив, що новий уряд США має зупинити штрафування американських технологічних компаній з боку ЄС. Meta також оголосила про припинення програми перевірки фактів та DEI-ініціатив.
Meta оновила правила модерації контенту, дозволивши звинувачення у психічних розладах на основі гендерної ідентичності. Компанія також змінює систему перевірки фактів та скасовує деякі обмеження щодо мови ненависті.
Марк Цукерберг анонсував масштабні зміни в модерації контенту на платформах Meta. Компанія відмовляється від послуг фактчекерів та впроваджує систему "нотатки спільноти" для розширення свободи слова.
500 найбагатших людей світу досягли сукупного капіталу в 10 трлн доларів. Ілон Маск лідирує зі статками в 442,1 млрд доларів, збільшивши їх на 213 млрд за рік.