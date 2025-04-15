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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22465 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 132282 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 10:52 • 130837 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194287 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77086 перегляди

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Марк Цукерберг

Американський бізнесмен (нар. 1984)
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У США стартує антимонопольний процес проти Meta: може змусити Цукерберга продати Instagram

У Вашингтоні розпочинається розгляд справи, де Meta звинувачують у монополізації ринку після придбання Instagram та WhatsApp. FTC може змусити Цукерберга продати ці платформи.

Економіка • 14 квітня, 05:57 • 3000 перегляди

Big Tech опинився під ударом через торговельну війну Трампа - ЗМІ

Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.

Новини Світу • 12 квітня, 11:41 • 4534 перегляди

Статки найбагатших людей світу зросли на 304 мільярди доларів за один день - Bloomberg

Сукупний капітал найбагатших людей світу збільшився на рекордні 304 мільярди доларів завдяки обіцянкам Трампа призупинити мита. Найбільше збагатів Ілон Маск, його статки зросли на $36 мільярдів.

Економіка • 10 квітня, 11:27 • 9835 перегляди

Трамп втратив $500 млн статків після власноруч запроваджених мит - Forbes

Forbes оцінив, що після запровадження мит, статки Трампа зменшились на $500 млн, сягнувши $4,2 млрд. Найбільших втрат зазнала Trump Media та комерційна нерухомість.

Новини Світу • 8 квітня, 15:17 • 12967 перегляди

Найбільші багатії втратили 208 млрд доларів за день через мита Трампа

Статки 500 найбагатших людей світу впали на 208 млрд доларів через обвали на ринках, спричинені митами Трампа. Найбільше постраждали Цукерберг, Безос та Маск.

Економіка • 4 квітня, 13:47 • 12573 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

Forbes опублікував рейтинг мільярдерів за 2025 рік. Ілон Маск очолив список з $342 млрд, випередивши Цукерберга та Безоса, ставши найбагатшою людиною у світі.

Новини Світу • 1 квітня, 16:16 • 32676 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

Марк Цукерберг придбав за 4095 доларів синю сорочку, яку носив Джессі Айзенберг у фільмі "Соціальна мережа". Тепер підприємець особисто володіє артефактом кіно.

Новини Світу • 1 квітня, 07:47 • 181076 перегляди

Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд

Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.

Економіка • 12 березня, 11:55 • 16598 перегляди

Мільярдери, які були присутні на інавгурації Трампа, з того дня збідніли на 210 мільярдів доларів

П'ять найбагатших людей світу, присутніх на інавгурації Трампа, втратили $210 млрд через падіння фондових ринків. Найбільших втрат зазнав Ілон Маск - $145 млрд через обвал акцій Tesla.

Економіка • 11 березня, 01:46 • 27556 перегляди

Цукерберг у блискучому комбінезоні з "Греммі-2025" влаштував сюрприз на ювілеї дружини

Марк Цукерберг виступив на 40-річчі Прісцилли Чан у копії костюма співака Бенсона Буна з "Греммі-2025". Засновник Meta станцював на піаніно та виконав пісню "Beautiful Things" у синьому комбінезоні з паєтками.

Новини Світу • 1 березня, 08:56 • 121389 перегляди

Meta готує окремий ШІ-додаток, який кине виклик ChatGPT - ЗМІ

Meta планує запустити автономний ШІ-додаток у другому кварталі року. Компанія також розглядає можливість введення платної підписки за прикладом OpenAI.

Новини Світу • 28 лютого, 08:11 • 26607 перегляди

Meta урізає акційні бонуси для співробітників на тлі рекордного зростання акцій

Meta зменшує річний розподіл акцій для десятків тисяч співробітників на 10% незважаючи на рекордні показники. Акції компанії зросли на 50% за рік і торгуються на рівні $695.

Новини Світу • 21 лютого, 08:23 • 23004 перегляди

Соцмережа Маска заплатить Трампу 10 мільйонів доларів

Компанія Ілона Маска X погодилася виплатити Дональду Трампу 10 мільйонів доларів за позасудове врегулювання. Справа стосується блокування акаунту політика після подій 6 січня 2021 року.

Новини Світу • 13 лютого, 03:13 • 32760 перегляди

Meta, Microsoft та Alphabet планують витратити $228 млрд на тлі інвестицій у ШІ

Технологічні гіганти планують збільшити капітальні витрати на інфраструктуру ШІ на 55% порівняно з 2024 роком. Meta, Microsoft та Alphabet очікують, що інвестиції окупляться в довгостроковій перспективі, незважаючи на сумніви інвесторів.

Економіка • 7 лютого, 07:53 • 28591 перегляди

Цукерберг збагатів на $40 млрд: що відбувається з акціями Meta

Статки засновника Meta досягли $248 млрд завдяки зростанню акцій компанії на 17%. Ринкова вартість Meta зросла до $1,78 трлн через інвестиційний інтерес до розробок ШІ.

Новини Світу • 6 лютого, 09:41 • 28490 перегляди

Після Маска: материнська компанія Facebook веде переговори про перереєстрацію за межами Делавера - FT

Meta веде переговори про перереєстрацію за межами штату Делавер, можливо в Техасі. Компанія також планує перевести співробітників з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу в рамках перегляду модерації контенту.

Економіка • 1 лютого, 12:10 • 53109 перегляди

Meta заплатить Трампу $25 млн за блокування його акаунтів

Meta погодилася виплатити Дональду Трампу 25 мільйонів доларів за блокування його акаунтів у 2021 році. Це частина угоди для завершення судового процесу проти компанії та Марка Цукерберга.

Новини Світу • 30 січня, 00:47 • 32480 перегляди

Маск пообіцяв "працювати на знос" на інавгураційній вечірці Трампа

Ілон Маск виступив із промовою на вечірці з нагоди інавгурації Трампа в Capital One Arena. Власники найбільших технологічних компаній, включно з керівниками Google, Amazon, Facebook і Apple, були присутні на церемонії.

Новини Світу • 20 січня, 20:25 • 38535 перегляди

Інавгурація Трампа: глави впливових технологічних титанів прибули до Капітолія

Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг та інші лідери технологічних компаній присутні на інавгурації Трампа. Церемонію було перенесено в приміщення Капітолію через низькі температури.

Політика • 20 січня, 16:32 • 55420 перегляди

Статки мільярдерів у світі у 2024 році зросли на $2 трлн - звіт

Багатство мільярдерів у 2024 році зростало на $5,7 млрд щодня, досягнувши $15 трлн. За прогнозом Oxfam, протягом десятиліття у світі може з'явитися п'ять трильйонерів, тоді як 44% населення живе в бідності.

Економіка • 20 січня, 06:39 • 31965 перегляди

Трамп прибув до Вашингтона на інавгурацію: які заходи заплановані

Обраний президент Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації. Через екстремально низькі температури церемонію перенесли в Ротонду Капітолію, що викликало проблеми з розміщенням 250 тисяч гостей.

Новини Світу • 19 січня, 07:48 • 37565 перегляди

"Квадрат — спадщина Instagram": соцмережа змінює формат сітки профілів

Instagram відмовляється від квадратної сітки профілів на користь прямокутного формату. Керівник платформи Адам Моссері пояснює це тим, що більшість контенту завантажується у вертикальному форматі.

Технології • 18 січня, 13:12 • 146525 перегляди

Інавгурація Трампа: як відбуватиметься і хто зі світових політиків та бізнесу візьме участь

У Вашингтоні готуються до інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Церемонія збере 250 тисяч гостей, залучить технологічних гігантів та встановить рекорд зі зборів коштів у $170 млн.

Новини Світу • 18 січня, 07:00 • 199143 перегляди

Байден не вводитиме заборону на TikTok, залишаючи долю додатку Трампу - AP

Байден не запроваджуватиме заборону TikTok перед передачею влади Трампу. Новообраний президент пообіцяв зберегти додаток, а CEO TikTok отримає VIP-місце на інавгурації разом з іншими tech-лідерами.

Новини Світу • 17 січня, 10:21 • 27024 перегляди

Генеральний директор TikTok планує відвідати інавгурацію Трампа

Гендиректор TikTok Шоу Цзі Чу отримав запрошення на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Він буде присутній на трибуні разом з Маском, Цукербергом та Безосом напередодні можливої заборони додатку в США.

Новини Світу • 16 січня, 21:48 • 26259 перегляди

Маркери авторського права: Цукерберг порівнює використання Meta захищених книг з YouTube

Марк Цукерберг захищає використання Meta набору даних LibGen з захищеними авторським правом електронними книгами. Він проводить паралелі з YouTube, який також бореться з піратським контентом.

Технології • 16 січня, 11:08 • 24100 перегляди

Цукерберг закликає Трампа зупинити ЄС від штрафування американських техкомпаній

Марк Цукерберг заявив, що новий уряд США має зупинити штрафування американських технологічних компаній з боку ЄС. Meta також оголосила про припинення програми перевірки фактів та DEI-ініціатив.

Новини Світу • 11 січня, 10:56 • 31167 перегляди

Meta дозволить користувачам звинувачувати ЛГБТК-людей у психічних розладах

Meta оновила правила модерації контенту, дозволивши звинувачення у психічних розладах на основі гендерної ідентичності. Компанія також змінює систему перевірки фактів та скасовує деякі обмеження щодо мови ненависті.

Суспільство • 9 січня, 18:12 • 33791 перегляди

Цукерберг хоче повернути свободу слова у Facebook та Instagram: що зміниться

Марк Цукерберг анонсував масштабні зміни в модерації контенту на платформах Meta. Компанія відмовляється від послуг фактчекерів та впроваджує систему "нотатки спільноти" для розширення свободи слова.

Політика • 7 січня, 21:45 • 40806 перегляди

Статки 500 найбагатших людей світу цього року перевищили 10 трильйонів доларів - Bloomberg

500 найбагатших людей світу досягли сукупного капіталу в 10 трлн доларів. Ілон Маск лідирує зі статками в 442,1 млрд доларів, збільшивши їх на 213 млрд за рік.

Економіка • 31 грудня, 19:27 • 25830 перегляди