Meta скорочує виплати акціями співробітникам другий рік поспіль на тлі інвестицій у ШІ

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 25387 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 49790 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 29014 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 47542 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 29627 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 41690 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 29408 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 27010 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26330 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19486 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
0м/с
80%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні19 лютого, 21:28 • 13835 перегляди
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон19 лютого, 22:31 • 17241 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 23:04 • 10846 перегляди
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist20 лютого, 00:15 • 17032 перегляди
Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви01:28 • 11523 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 29267 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 47542 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 41690 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 40004 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 51422 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Музикант
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запорізька область
Іран
Реклама
УНН Lite
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 1456 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 1982 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 14007 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 25171 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 29457 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Truth Social

Meta скорочує виплати акціями співробітникам другий рік поспіль на тлі інвестицій у ШІ

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Meta скоротила щорічні виплати опціонами на акції приблизно на 5% більшості своїх співробітників. Це відбувається на тлі інвестицій у штучний інтелект та будівництва центрів обробки даних.

Meta скорочує виплати акціями співробітникам другий рік поспіль на тлі інвестицій у ШІ

Компанія Meta скорочує виплати акціями співробітникам другий рік поспіль, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Meta скоротила щорічні виплати опціонами на акції приблизно на 5% більшості своїх співробітників, цитує Reuters статтю, зазначаючи, що це відбувається на тлі того, як генеральний директор Марк Цукерберг вкладає мільярди доларів у цілі компанії в галузі штучного інтелекту.

Meta та інші великі технологічні компанії змагаються одна з одною у будівництві величезних центрів обробки даних, щоб випередити конкурентів у напруженій гонці за лідерство у сфері ШІ у Кремнієвій долині.

У січні компанія заявила, що очікує капітальних витрат на 2026 рік у діапазоні від 115 до 135 мільярдів доларів.

У статті, де посилаються на джерела, знайомі з ситуацією, ідеться про те, що Meta другий рік поспіль скорочує виплати акціями більшій частині своїх співробітників.

Минулого року компанія скоротила виплати акціями приблизно на 10%, що тоді шокувало деяких співробітників, повідомляє Financial Times.

Минулого місяця Meta звільнила близько 10% співробітників у своєму підрозділі Reality Labs, у якому працювало близько 15 000 осіб, на тлі того, як компанія перенаправляє ресурси з деяких своїх продуктів віртуальної реальності на пристрої.

Цей підрозділ, який з 2021 року накопичив збитки більш ніж на 70 мільярдів доларів, включає амбітну ставку Meta на "метавсесвіт".

Meta забезпечить свої ШІ-центри ядерною енергією обсягом 6,6 ГВт09.01.26, 23:15 • 3398 переглядiв

Компанія Meta будує кілька центрів обробки даних гігаватного масштабу по всій території Сполучених Штатів, включаючи один у сільській місцевості Луїзіани, проєкт, який, за словами президента США Дональда Трампа, коштуватиме 50 мільярдів доларів.

Минулого місяця Meta призначила союзницю Трампа Діну Павелл Маккормік президентом і віцеголовою, прагнучи налагодити партнерські відносини з урядами та інвесторами для своїх проєктів у галузі штучного інтелекту.

Юлія Шрамко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Тренд
Соціальна мережа
Дипломатка
Електроенергія
Луїзіана
Марк Цукерберг
Financial Times
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки