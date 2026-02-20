Meta скорочує виплати акціями співробітникам другий рік поспіль на тлі інвестицій у ШІ

Компанія Meta скорочує виплати акціями співробітникам другий рік поспіль, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Meta скоротила щорічні виплати опціонами на акції приблизно на 5% більшості своїх співробітників, цитує Reuters статтю, зазначаючи, що це відбувається на тлі того, як генеральний директор Марк Цукерберг вкладає мільярди доларів у цілі компанії в галузі штучного інтелекту.

Meta та інші великі технологічні компанії змагаються одна з одною у будівництві величезних центрів обробки даних, щоб випередити конкурентів у напруженій гонці за лідерство у сфері ШІ у Кремнієвій долині.

У січні компанія заявила, що очікує капітальних витрат на 2026 рік у діапазоні від 115 до 135 мільярдів доларів.

У статті, де посилаються на джерела, знайомі з ситуацією, ідеться про те, що Meta другий рік поспіль скорочує виплати акціями більшій частині своїх співробітників.

Минулого року компанія скоротила виплати акціями приблизно на 10%, що тоді шокувало деяких співробітників, повідомляє Financial Times.

Минулого місяця Meta звільнила близько 10% співробітників у своєму підрозділі Reality Labs, у якому працювало близько 15 000 осіб, на тлі того, як компанія перенаправляє ресурси з деяких своїх продуктів віртуальної реальності на пристрої.

Цей підрозділ, який з 2021 року накопичив збитки більш ніж на 70 мільярдів доларів, включає амбітну ставку Meta на "метавсесвіт".

Компанія Meta будує кілька центрів обробки даних гігаватного масштабу по всій території Сполучених Штатів, включаючи один у сільській місцевості Луїзіани, проєкт, який, за словами президента США Дональда Трампа, коштуватиме 50 мільярдів доларів.

Минулого місяця Meta призначила союзницю Трампа Діну Павелл Маккормік президентом і віцеголовою, прагнучи налагодити партнерські відносини з урядами та інвесторами для своїх проєктів у галузі штучного інтелекту.