Meta забезпечить свої ШІ-центри ядерною енергією обсягом 6,6 ГВт

Компанія Meta уклала масштабні угоди з енергетичними підприємствами TerraPower, Oklo та Vistra для живлення своїх дата-центрів штучного інтелекту. До 2035 року ці домовленості мають забезпечити до 6,6 ГВт потужності, що еквівалентно енергоспоживанню близько 5 мільйонів домогосподарств. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Основним об’єктом постачання стане кластер Prometheus в Огайо потужністю 1 ГВт, запуск якого запланований на поточний рік. Угода з TerraPower передбачає розробку нових блоків Natrium, які почнуть генерувати енергію з 2032 року. Також Meta викупить понад 2,1 ГВт потужності на діючих АЕС компанії Vistra та підтримає будівництво кампусу на 1,2 ГВт у партнерстві з Oklo.

Фінансові деталі угод не розголошуються, проте компанія наголошує на стратегічній важливості інвестицій в американську енергосистему.

Ці проєкти додають надійне та стабільне енергопостачання до мережі, зміцнюють ланцюг поставок ядерної енергії Америки та підтримують нові та існуючі робочі місця для будівництва та експлуатації американських електростанцій – заявила компанія.

Співпраця з Oklo, одним із інвесторів якої є Сем Альтман, дозволить створити спеціалізовану інфраструктуру в окрузі Пайк для підтримки регіональних центрів обробки даних Meta.

