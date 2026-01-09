Meta забезпечить свої ШІ-центри ядерною енергією обсягом 6,6 ГВт
Meta уклала угоди з TerraPower, Oklo та Vistra для забезпечення своїх ШІ-центрів ядерною енергією. До 2035 року компанія отримає до 6,6 ГВт потужності від цих партнерств.
Компанія Meta уклала масштабні угоди з енергетичними підприємствами TerraPower, Oklo та Vistra для живлення своїх дата-центрів штучного інтелекту. До 2035 року ці домовленості мають забезпечити до 6,6 ГВт потужності, що еквівалентно енергоспоживанню близько 5 мільйонів домогосподарств. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Основним об’єктом постачання стане кластер Prometheus в Огайо потужністю 1 ГВт, запуск якого запланований на поточний рік. Угода з TerraPower передбачає розробку нових блоків Natrium, які почнуть генерувати енергію з 2032 року. Також Meta викупить понад 2,1 ГВт потужності на діючих АЕС компанії Vistra та підтримає будівництво кампусу на 1,2 ГВт у партнерстві з Oklo.
Фінансові деталі угод не розголошуються, проте компанія наголошує на стратегічній важливості інвестицій в американську енергосистему.
Ці проєкти додають надійне та стабільне енергопостачання до мережі, зміцнюють ланцюг поставок ядерної енергії Америки та підтримують нові та існуючі робочі місця для будівництва та експлуатації американських електростанцій
Співпраця з Oklo, одним із інвесторів якої є Сем Альтман, дозволить створити спеціалізовану інфраструктуру в окрузі Пайк для підтримки регіональних центрів обробки даних Meta.
