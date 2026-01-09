Meta забезпечить свої ШІ-центри ядерною енергією обсягом 6,6 ГВт

$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 1998 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
15:56 • 11218 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 18155 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 18732 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 17049 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 17875 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 12888 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 12819 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 8966 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 12915 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.9м/с
79%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Встановлено особи всіх загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ - прокуратура9 січня, 11:40 • 9326 перегляди
Евакуація героїв тривала два тижні: прикордонники “Пастор” і “Корея” 131 день тримали позиції без ротації9 січня, 13:57 • 10931 перегляди
Завтра по всій Україні будуть діяти графіки відключень9 січня, 15:08 • 11135 перегляди
Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ 15:51 • 6690 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 12046 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають16:19 • 12133 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 58946 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 87085 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 60807 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 83128 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Кирило Буданов
Джон Гілі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Львів
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 58528 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 61144 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 82676 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 101072 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 141646 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Дипломатка

Meta забезпечить свої ШІ-центри ядерною енергією обсягом 6,6 ГВт

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Meta уклала угоди з TerraPower, Oklo та Vistra для забезпечення своїх ШІ-центрів ядерною енергією. До 2035 року компанія отримає до 6,6 ГВт потужності від цих партнерств.

Meta забезпечить свої ШІ-центри ядерною енергією обсягом 6,6 ГВт

Компанія Meta уклала масштабні угоди з енергетичними підприємствами TerraPower, Oklo та Vistra для живлення своїх дата-центрів штучного інтелекту. До 2035 року ці домовленості мають забезпечити до 6,6 ГВт потужності, що еквівалентно енергоспоживанню близько 5 мільйонів домогосподарств. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Основним об’єктом постачання стане кластер Prometheus в Огайо потужністю 1 ГВт, запуск якого запланований на поточний рік. Угода з TerraPower передбачає розробку нових блоків Natrium, які почнуть генерувати енергію з 2032 року. Також Meta викупить понад 2,1 ГВт потужності на діючих АЕС компанії Vistra та підтримає будівництво кампусу на 1,2 ГВт у партнерстві з Oklo.

Grok вимкнув можливість генерувати зображення для більшості користувачів соцмережі Х09.01.26, 21:14 • 1764 перегляди

Фінансові деталі угод не розголошуються, проте компанія наголошує на стратегічній важливості інвестицій в американську енергосистему.

Ці проєкти додають надійне та стабільне енергопостачання до мережі, зміцнюють ланцюг поставок ядерної енергії Америки та підтримують нові та існуючі робочі місця для будівництва та експлуатації американських електростанцій

– заявила компанія.

Співпраця з Oklo, одним із інвесторів якої є Сем Альтман, дозволить створити спеціалізовану інфраструктуру в окрузі Пайк для підтримки регіональних центрів обробки даних Meta. 

Китай перевіряє угоду про купівлю компанією Meta ШІ-стартапу Manus на $2 млрд - FT07.01.26, 11:55 • 3581 перегляд

Степан Гафтко

Технології
Енергетика
Електроенергія
Сем Альтман
Огайо
Сполучені Штати Америки