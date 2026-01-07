Китай перевіряє угоду про купівлю компанією Meta ШІ-стартапу Manus на $2 млрд - FT

Китайські чиновники перевіряють угоду про купівлю компанією Meta ШІ-платформи Manus на 2 млрд доларів на предмет можливих порушень експортного контролю за технологіями, що потенційно дає Пекіну важелі впливу на цю гучну угоду, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Угода, оголошена минулого тижня, є рідкісним випадком, коли американський бізнес купує передовий ШІ-стартап з китайським корінням у той час, коли Вашингтон і Пекін перебувають у дедалі запеклішій конкуренції щодо низки передових технологій, пише видання.

Двоє людей, знайомих з цим питанням, повідомили, що чиновники міністерства торгівлі КНР почали оцінювати, чи потребує переміщення персоналу та технологій Manus до Сінгапуру та подальший продаж Meta експортної ліцензії згідно з китайським законодавством.

Хоча перегляд перебуває на ранній стадії і може не призвести до офіційного розслідування, необхідність ліцензії може надати Пекіну можливість вплинути на угоду, зокрема спробувати змусити сторони відмовитися від угоди в крайньому випадку, повідомили джерела.

Китай використовував подібний механізм для втручання у спробу Вашингтона примусового продажу TikTok під час першого терміну президента США Дональда Трампа.

Угода з Manus привернула увагу Пекіна через побоювання, що вона може стимулювати китайські стартапи до фізичного переїзду з країни, щоб обійти внутрішній нагляд, повідомило одне із джерел.

Однак друга людина зазначила, що продукт Manus, помічник на базі штучного інтелекту, не вважався ключовою технологією, життєво важливою для Китаю, що зменшує необхідність втручання.

Відкриття другої штаб-квартири або офісів у Сінгапурі стало настільки поширеним серед китайських компаній, які шукають клієнтів по всьому світу, що ця практика стала відома як "сінгапурське відмивання", щоб описати зусилля, спрямовані на позбавлення від геополітичної чутливості, пов'язаної з роботою з Китаю.

Китайські групи в Сінгапурі зазвичай зберігали операції у своїй рідній країні, але основна команда Manus переїхала до міста-держави влітку 2025 року, залишивши Пекіну мало чітких варіантів втручання, якщо чиновники вирішать, що дії необхідні. Продукти Meta, включаючи Facebook, Instagram та WhatsApp, заблоковані в Китаї.

Manus управляється сінгапурською компанією Butterfly Effect Pte. Продукт був розроблений, принаймні частково, дочірньою компанією Beijing Butterfly Effect Technology, яку засновники Manus, включаючи головного виконавчого директора Сяо Хуна, створили у 2022 році.

Організація залишається зареєстрованою в Пекіні, хоча її офіси були порожніми, коли Financial Times відвідала її у серпні. Meta планує експлуатувати програмне забезпечення агента Manus AI та інтегрувати цю технологію у власні продукти.

Переїзд Manus до Сінгапуру відбувся після раунду фінансування, очолюваного американською венчурною компанією Benchmark, що викликало запити з боку Міністерства фінансів США щодо нових правил, що обмежують американські інвестиції в китайський штучний інтелект.

"Покрокове відокремлення Manus від Китаю, безперечно, було зумовлене інвестиційними обмеженнями США", - сказав Цуй Фан, професор Університету міжнародного бізнесу та економіки, у публічному дописі WeChat у суботу.

Цуй припустив, щоб будь-який перегляд покупки Meta Китаєм мав би зосереджуватися на тому, чи розробляла команда Manus технології, що контролюються експортом, перебуваючи в Китаї.

"Якщо буде підтверджено несанкціонований експорт обмежених технологій, може виникнути юридична відповідальність... [включаючи] кримінальну відповідальність, - написав він. - Вважати, що швидкий розрив зв'язків з Китаєм може обійти регуляторні режими як США, так і Китаю, може бути надмірним спрощенням".

У США деякі аналітики високо оцінили придбання Meta як перемогу для обмежень Вашингтона на закордонні інвестиції.

"Придбання Manus показує, що обмеження США на інвестиції та експорт чипів штучного інтелекту спричиняють розвиток двох різних екосистем штучного інтелекту - екосистеми штучного інтелекту США та екосистеми штучного інтелекту Китаю, - сказав Кріс Макгвайр, старший науковий співробітник Council on Foreign Relations. - Вихід Manus показує, що екосистема США наразі є більш привабливою".

