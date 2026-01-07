Китай проверяет сделку по покупке компанией Meta ИИ-стартапа Manus на $2 млрд - FT

Китайские чиновники проверяют сделку по покупке компанией Meta ИИ-платформы Manus за 2 млрд долларов на предмет возможных нарушений экспортного контроля за технологиями, что потенциально дает Пекину рычаги влияния на эту громкую сделку, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Сделка, объявленная на прошлой неделе, является редким случаем, когда американский бизнес покупает передовой ИИ-стартап с китайскими корнями в то время, когда Вашингтон и Пекин находятся во все более ожесточенной конкуренции по ряду передовых технологий, пишет издание.

Meta Цукерберга покупает ИИ-стартап Manus, "о котором все говорили" - СМИ

Двое людей, знакомых с этим вопросом, сообщили, что чиновники министерства торговли КНР начали оценивать, требует ли перемещение персонала и технологий Manus в Сингапур и последующая продажа Meta экспортной лицензии согласно китайскому законодательству.

Хотя пересмотр находится на ранней стадии и может не привести к официальному расследованию, необходимость лицензии может предоставить Пекину возможность повлиять на сделку, в частности попытаться заставить стороны отказаться от сделки в крайнем случае, сообщили источники.

Китай использовал подобный механизм для вмешательства в попытку Вашингтона принудительной продажи TikTok во время первого срока президента США Дональда Трампа.

Сделка с Manus привлекла внимание Пекина из-за опасений, что она может стимулировать китайские стартапы к физическому переезду из страны, чтобы обойти внутренний надзор, сообщил один из источников.

Однако второй человек отметил, что продукт Manus, помощник на базе искусственного интеллекта, не считался ключевой технологией, жизненно важной для Китая, что уменьшает необходимость вмешательства.

Открытие второй штаб-квартиры или офисов в Сингапуре стало настолько распространенным среди китайских компаний, которые ищут клиентов по всему миру, что эта практика стала известна как "сингапурское отмывание", чтобы описать усилия, направленные на избавление от геополитической чувствительности, связанной с работой из Китая.

Китайские группы в Сингапуре обычно сохраняли операции в своей родной стране, но основная команда Manus переехала в город-государство летом 2025 года, оставив Пекину мало четких вариантов вмешательства, если чиновники решат, что действия необходимы. Продукты Meta, включая Facebook, Instagram и WhatsApp, заблокированы в Китае.

Manus управляется сингапурской компанией Butterfly Effect Pte. Продукт был разработан, по крайней мере частично, дочерней компанией Beijing Butterfly Effect Technology, которую основатели Manus, включая главного исполнительного директора Сяо Хуна, создали в 2022 году.

Организация остается зарегистрированной в Пекине, хотя ее офисы были пустыми, когда Financial Times посетила ее в августе. Meta планирует эксплуатировать программное обеспечение агента Manus AI и интегрировать эту технологию в собственные продукты.

Переезд Manus в Сингапур произошел после раунда финансирования, возглавляемого американской венчурной компанией Benchmark, что вызвало запросы со стороны Министерства финансов США относительно новых правил, ограничивающих американские инвестиции в китайский искусственный интеллект.

"Пошаговое отделение Manus от Китая, безусловно, было обусловлено инвестиционными ограничениями США", - сказал Цуй Фан, профессор Университета международного бизнеса и экономики, в публичном сообщении WeChat в субботу.

Цуй предположил, чтобы любой пересмотр покупки Meta Китаем должен был сосредоточиться на том, разрабатывала ли команда Manus технологии, контролируемые экспортом, находясь в Китае.

"Если будет подтвержден несанкционированный экспорт ограниченных технологий, может возникнуть юридическая ответственность... [включая] уголовную ответственность, - написал он. - Считать, что быстрый разрыв связей с Китаем может обойти регуляторные режимы как США, так и Китая, может быть чрезмерным упрощением".

В США некоторые аналитики высоко оценили приобретение Meta как победу для ограничений Вашингтона на зарубежные инвестиции.

"Приобретение Manus показывает, что ограничения США на инвестиции и экспорт чипов искусственного интеллекта вызывают развитие двух разных экосистем искусственного интеллекта - экосистемы искусственного интеллекта США и экосистемы искусственного интеллекта Китая, - сказал Крис Макгвайр, старший научный сотрудник Council on Foreign Relations. - Выход Manus показывает, что экосистема США на данный момент является более привлекательной".

Китай вводит строгое регулирование ИИ с эмоциональным взаимодействием