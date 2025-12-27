Китай вводит строгое регулирование ИИ с эмоциональным взаимодействием

$41.930.00
49.430.00
ukenru
08:50 • 236 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 11634 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 22435 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 54432 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 37375 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 41333 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 55177 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28973 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22689 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20117 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
76%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно26 декабря, 23:50 • 16020 просмотра
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине27 декабря, 00:49 • 14961 просмотра
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32 • 14036 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27 • 17145 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42 • 12946 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 26137 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 54417 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 26349 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 55168 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 52368 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Каролин Ливитт
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 2506 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 26138 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 14140 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 13787 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 15518 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Дія (сервис)

Китай вводит строгое регулирование ИИ с эмоциональным взаимодействием

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Киберрегулятор КНР обнародовал проект правил для усиления надзора за сервисами искусственного интеллекта, имитирующими человеческую личность и стимулирующими эмоциональную зависимость пользователей. Разработчики обязаны контролировать зависимость, обеспечивать безопасность и защищать данные.

Китай вводит строгое регулирование ИИ с эмоциональным взаимодействием

Китайский киберрегулятор обнародовал проект правил для усиления надзора за сервисами искусственного интеллекта, имитирующими человеческую личность и стимулирующими эмоциональную зависимость пользователей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Предлагаемые правила распространяются на ИИ-продукты, которые воспроизводят человеческие модели мышления и стили общения через текст, аудио или видео. Согласно документу, разработчики обязаны:

  • Контролировать зависимость: выявлять признаки чрезмерного эмоционального вовлечения пользователей и вмешиваться в случае возникновения зависимого поведения.
    • Обеспечивать безопасность: нести ответственность за безопасность на протяжении всего жизненного цикла продукта и проходить проверку алгоритмов.
      • Защищать данные: создать системы защиты персональной информации и верификации безопасности данных.

        Этические и безопасные "красные линии"

        Регулятор запретил создавать с помощью ИИ контент, угрожающий национальной безопасности, пропагандирующий насилие, распространяющий слухи или имеющий непристойный характер. Кроме того, сервисы должны официально предупреждать пользователей о рисках чрезмерного употребления продукта.

        Новые меры направлены на минимизацию психологических рисков и установление жестких этических стандартов для потребительского искусственного интеллекта в КНР.

        Nvidia покупает стартап Groq по разработке ИИ-чипов за $20 млрд в крупнейшей сделке в истории компании25.12.25, 17:15 • 4764 просмотра

        Степан Гафтко

        Новости МираТехнологии
        Техника
        Reuters
        Китай