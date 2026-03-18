Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в Хмельницком

Киев • УНН

 • 4248 просмотра

Певица приняла за неуважение поведение женщины, которая не могла сесть из-за недавней операции. Артистка расплакалась и извинилась за недоразумение.

Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в Хмельницком

Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская поразила чрезвычайно эмоциональной историей, которая произошла во время ее концерта в Хмельницком. Инцидент, который сначала выглядел как недоразумение со зрительницей, впоследствии превратился в искреннее публичное извинение, передает УНН со ссылкой на Instagram-страницу Могилевской.

Детали

Во время исполнения композиции "Месяц" артистка, уже по приятной традиции, хотела спуститься поближе к своей публике. Однако, на этот раз ее план не удался - в проходе стояла женщина, которая не позволяла ей пройти, вернее не реагировала ни на одну из просьб селебрити. Могилевская расценила это как неуважение в свой адрес.

После концерта обстоятельства этой ситуации открылись совсем иначе. Выяснилось, что зрительница не могла сесть из-за состояния здоровья - она пришла на выступление сразу после операции и могла только стоять. Когда Наталья Могилевская узнала об этом, была искренне тронута и решила обратиться к женщине в Instagram, публично попросив прощения.

После концерта я получила болезненный урок о доверии своему зрителю. Директор сказала, что девушка после операции и не может сесть и пришла хотя бы постоять. Я расплакалась. Не знаю, как вас зовут, моя дорогая, но я вам благодарна за вашу любовь и внимание к моему творчеству. Хочу извиниться, потому что я не так поняла вас

- трогательно поделилась артистка со слезами на глазах.

Напомним

Ранее мы писали о том, как Наталья Могилевская поделилась своей системой питания, которая помогла ей похудеть на 25 килограммов. Она придерживается двух приемов пищи в день с акцентом на овощи.

Станислав Кармазин

