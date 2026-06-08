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Вблизи российского Белгорода, предварительно, взорвался склад боеприпасов: есть пострадавшие и повреждения

Киев • УНН

 • 1726 просмотра

В Белгородской области взорвался склад боеприпасов, из-за чего пострадали пять человек. Повреждено более 20 частных домов и админздание.

Вблизи российского Белгорода, предварительно, взорвался склад боеприпасов: есть пострадавшие и повреждения

В белгородской области рф зафиксировали масштабный взрыв, после которого в небо поднялся столб дыма. Предварительно, взрыв произошел на складе боеприпасов, сообщают росСМИ, передает УНН

Детали 

По данным росСМИ, взрыв произошел в районе села беловское, что в белгородской области. Сначала сообщалось, что взрыв произошел после падения российской авиабомбы. 

Впоследствии стало известно, что взрыв произошел на складе боеприпасов, в результате чего пострадали пять человек. 

В результате взрыва в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и входные группы 

- сообщили местные власти. 

Напомним 

В Молдове зафиксировали пересечение границы страны дроном ночью во время атаки рф на Украину, беспилотник взорвался. 

Павел Башинский

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