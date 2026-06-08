Вблизи российского Белгорода, предварительно, взорвался склад боеприпасов: есть пострадавшие и повреждения
Киев • УНН
В Белгородской области взорвался склад боеприпасов, из-за чего пострадали пять человек. Повреждено более 20 частных домов и админздание.
В белгородской области рф зафиксировали масштабный взрыв, после которого в небо поднялся столб дыма. Предварительно, взрыв произошел на складе боеприпасов, сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
По данным росСМИ, взрыв произошел в районе села беловское, что в белгородской области. Сначала сообщалось, что взрыв произошел после падения российской авиабомбы.
Впоследствии стало известно, что взрыв произошел на складе боеприпасов, в результате чего пострадали пять человек.
В результате взрыва в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и входные группы
Напомним
В Молдове зафиксировали пересечение границы страны дроном ночью во время атаки рф на Украину, беспилотник взорвался.