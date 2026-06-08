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Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины

Киев • УНН

 • 3056 просмотра

Комитет ВР согласовал рост оборонных расходов на 1,5 трлн грн в 2026 году. Деньги пойдут на ВСУ и вооружение благодаря кредиту ЕС на 90 млрд евро.

Больше денег на безопасность и оборону - бюджетный комитет поддержал изменения в главную смету Украины

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2026 год, предусматривающий увеличение расходов на безопасность и оборону более чем на 1,5 трлн гривен, после кредита от ЕС на 90 млрд евро. Об этом передает УНН со ссылкой на решение комитета. 

По итогам рассмотрения данного вопроса комитет принял решение: рекомендовать Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны (реестр. № 15224) принять во втором чтении и в целом в окончательной редакции, изложенной Комитетом в сравнительной таблице к указанному законопроекту, с необходимыми редакционными и технико-юридическими правками 

- говорится в заключении комитета. 

Согласно законопроекту, планируется установить, что доходы госбюджета в 2026 году составят почти 5,2 трлн гривен, вместо нынешних 2,9 трлн гривен. 

Расходы госбюджета также вырастут с 2,6 трлн гривен до почти 3,8 трлн гривен. 

В настоящее время, согласно закону о Госбюджете, в 2026 году средства, полученные в специальный фонд, направляются, в частности в размере 60% Министерству обороны на осуществление мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения, закупки вооружения, военной (специальной) техники, средств и оборудования;

В проекте закона планируется дополнить эту норму, согласно которой средства смогут направляться на выплату вознаграждения за уничтоженные беспилотные летательные аппараты государства-агрессора. 

Правительство также предлагает установить, что в 2026 году поступления, полученные в рамках реализации международных договоров с Европейским Союзом, включаются в доходы государственного бюджета как поступления в рамках механизма усиленного сотрудничества Европейского Союза и зачисляются: 

  • по составляющей бюджетной поддержки – в общий фонд госбюджета;
    • по составляющей поддержки обороноспособности и безопасности государства – в специальный фонд и направляются Минобороны на закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной (специальной) техники, боеприпасов и их составных частей для нужд органов сектора безопасности и обороны. 

      Правительственные чиновники хотят также установить, что с 1 июля по 31 декабря 2026 года, в виде исключения, военный сбор зачисляется в полном объеме в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляется на выплату денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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      Согласно законопроекту, Кабмин сможет в 2026 году распределять бюджетные назначения на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов с открытием в случае необходимости новых бюджетных программ, включая трансферты местным бюджетам. На это планируется добавить в Резервный фонд 40 млрд гривен. 

      Также законопроект меняет порядок расчета окладов работников НАБУ, согласно которому их будут считать по прожиточному минимуму (3328 гривен). Сейчас должностной оклад НАБУ, НАПК, АРМА и БЭБ рассчитывается по прожиточному минимуму, который был установлен в 2025 году, то есть 3028 гривен. 

      Ко второму чтению нардепы добавили нормы, по которым планируется поручить правительству предусмотреть восстановление источников формирования Дорожного фонда в 2027 году в размере 25%, а также нардепы проголосовали за направление 1,4 млрд гривен на выплаты для работников Службы судебной охраны. 

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      В целом же планируется увеличить расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн гривен. 

      Так, например, расходы Национальной гвардии Украины вырастут с более чем 186 млрд гривен до более чем 202 млрд гривен. Расходы Министерства внутренних дел вырастут с более чем 503 млрд гривен до более чем 533 млрд гривен. Расходы Министерства обороны вырастут до более чем 3,4 трлн гривен. 

      Расходы Государственной специальной службы транспорта Украины вырастут до более чем 58,4 млрд гривен (+2,13 млрд гривен), расходы ГУР вырастут до более чем 31,5 млрд гривен (+1,83 млрд гривен), расходы СБУ вырастут до более чем 43,3 млрд гривен (+2,47 млрд гривен). 

      На денежное обеспечение военных планируется увеличить расходы до 768 млрд гривен (+35 млрд гривен). 

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      Кроме того, планируется увеличить расходы: 

      • +559,1 млн гривен на аппарат Минэнерго;
        • +127,5 млн гривен на ликвидацию шахт;
          • +46,1 млн гривен на Госэнергонадзор;
            • +599,1 млн гривен Государственному агентству по управлению зоной отчуждения, в том числе 525,1 млн гривен - на объект “Укрытие";
              • перераспределить 95 млн гривен на аппарат Национального комитета спорта инвалидов, без увеличения общих расходов Минмолодежьспорта.

                Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, скорее всего, финальное голосование в парламенте состоится в среду, 10 июня. 

                Скорее всего, уже завтра вечером Рада начнет рассматривать правки к законопроекту и финальное голосование состоится уже в среду 10 июня 

                - сообщил Железняк.

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