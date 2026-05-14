Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набора
Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионов
Более 1560 дронов и 56 ракет выпустила рф со вчерашнего дня по Украине - Зеленский
Комбинированная атака на Киев БпЛА и баллистикой: первые подробности
Миндич хотел 50% Fire Point, но получил отказ из-за неподтвержденного происхождения средств и ряда других причин - Штилерман
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневров
Военный сбор на выплаты ВСУ поддержали в парламенте

Рада поддержала законопроект №15167 о направлении военного сбора в спецфонд. С 2027 года эти средства пойдут исключительно на выплаты военнослужащим.

Направление военного сбора исключительно на денежное довольствие военнослужащих поддержали в парламенте, сообщили в ВР в четверг, пишет УНН.

Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №15167. За проголосовали 226 народных депутатов.

Что предусматривается

Документ предусматривает создание специального фонда в составе государственного бюджета для целевого использования средств.

В случае принятия законопроекта в целом, с 1 января 2027 года военный сбор в полном объеме будет зачисляться в этот фонд и направляться на выплаты Вооруженным силам Украины.

Необходимость принятия этого законопроекта инициаторы объясняют тем, что военный сбор по своей природе является солидарным платежом, общественная легитимность которого напрямую связана с финансированием сектора безопасности и обороны. В то же время в действующей редакции бюджетного законодательства доходы государственного бюджета, источником которых является военный сбор, зачисляются в общий фонд и могут использоваться на общие нужды без прямой правовой связи с выплатой денежного довольствия военнослужащих ВСУ.

Также авторы объяснили потребность в предлагаемых изменениях тем, что государственный бюджет на 2026 год принят с высоким дефицитом, "а в публичном пространстве неоднократно звучала критика целесообразности финансирования отдельных программ стимулирования спроса и универсальных выплат за счет средств государственного бюджета в условиях войны". Авторы хотят "законодательного отделения ресурса, сформированного благодаря военному сбору, от финансирования второстепенных или политически конъюнктурных расходов".

Инициаторы ожидают, что законопроект уменьшит риски направления военного сбора на расходы, не имеющие непосредственного отношения к обороне, и будет соответствовать принципу приоритетности финансирования национальной безопасности и обороны как во время действия военного положения, так и в переходный период в течение трех лет после его прекращения или отмены.

Зеленский подписал закон из пакета МВФ о военном сборе на три года после войны

