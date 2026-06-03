В Кронштадте поражен российский корвет "Бойкий" - "Мадяр" показал видео

На Кронштадтской базе нанесен удар по российскому корвету-ракетоносителю "Бойкий", сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди, показав видео, пишет УНН.

Детали

"Кронштадт (Санкт-Петербург), 03 июня. Птицы 1 ОЦ СБС выследили и подожгли корвет "Бойкий", носитель управляемого ракетного оружия, - написал "Мадяр" - 06:35 03.06.26. Сухой док им. Велещинского, Кронштадт (Санкт-Петербург), колыбель российского ВМФ".

По его словам, корвет "Бойкий" - проект 20380, третий корвет Балтийского флота ВМФ - встал на плановый ремонт в феврале 2026 года. Он спущен на воду в 2011 году, а на вооружении - с 2013-го.

"Имеет феерическую историю странствий и приключений вдоль границ НАТО, сопровождал теневой нефтефлот червей, трудяга. Запомнился триумфальным тараном исследовательского судна "Адмирал Владимирский"", - рассказал "Мадяр" о корвете.

В Генштабе также подтвердили, что "в ночь на 3 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Кронштадте (одна из баз Балтийского флота ВМФ рф) поразили корвет проекта 20380 типа "Стерегущий"". Речь идет именно о корабле "Бойкий". На борту судна, по данным Генштаба, подтвержден масштабный пожар. Результаты и масштабы ущерба уточняются.

Корветы проекта 20380, как указано, являются многоцелевыми боевыми кораблями ближней морской зоны, предназначенными для борьбы с надводными кораблями, подводными лодками и воздушными целями, а также для нанесения ударов по береговым объектам. Украинские защитники подчеркивают, что поражение корвета "Бойкий" снижает способности противника в морском компоненте, ограничивает возможности российского флота.

Напомним

Ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала "Санкт-Петербург", кораблей в порту Кронштадт.

Основатель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман сообщил, что поражение произошло средствами их производства, заметив, что не мог проигнорировать проведение в городе петербургского международного экономического форума. Который, в частности, должен был посетить российский диктатор владимир путин.

Добавим

Стоит заметить, что об ударах Fire Point по российским объектам одним из первых сообщил в своих соцсетях также Центр противодействия коррупции (ЦПК), очевидно пытаясь пропиариться на "горячей теме". В то же время активисты активно работают против украинского производителя вооружения, критикуя изготовление оружия и игнорируя успешные удары по объектам в глубине территории россии.

"Президент сказал о 3 000 ракет, мне кажется, еще в 25-м году, которые должны были быть изготовлены. А у нас это был ключевой заказ Fire Point. Они получали, ну, если я это монопольной долей, но как минимум наибольшей долей финансирования на эти вещи (...) Или я не хочу, чтобы в Украине были ракеты? Да конечно хочу. И это мотивация, почему мы ставим под вопрос, друзья, почему эта компания получила, я считаю монопольную долю денег на ракеты, которых нет" - заявлял руководитель ЦПК Виталий Шабунин в одном из интервью.

Он даже предлагал национализировать Fire Point из-за того, что якобы компания так и не изготовила эффективное оружие.