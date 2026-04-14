Зеленский подписал закон из пакета МВФ о военном сборе на три года после войны
Киев • УНН
Президент утвердил продление уплаты военного сбора после отмены военного положения. Это позволит привлекать в госбюджет 140 млрд гривен ежегодно.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон из пакета МВФ о продлении уплаты военного сбора на три года после окончания войны, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.
Детали
"14.04.2026 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
7 апреля Верховная Рада приняла за основу и в целом этот проект закона "О внесении изменений в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно взимания военного сбора" (№15110).
Закон предусматривает продление уплаты военного сбора в действующих на сегодня размерах в течение трех лет, следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение.
Сохранение действующих ставок военного сбора
Законом предусмотрено, что в течение трех лет, следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение, будут действовать текущие ставки военного сбора:
- для физических лиц — 5% (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% с доходов в виде денежного обеспечения (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);
- для физических лиц — предпринимателей 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года;
- для плательщиков единого налога 3-й группы (физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, кроме е-резидентов) — 1% от дохода.
Целевое направление средств
Военный сбор будет зачисляться в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляться на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.
Выполнение международных обязательств
Принятие закона является важным шагом для выполнения международных обязательств Украины, в частности в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.
По расчетам Минфина, продление взимания военного сбора в действующих на сегодня размерах позволит привлекать в госбюджет около 140 млрд гривен в год.