Зеленский подписал закон из пакета МВФ о военном сборе на три года после войны

Киев • УНН

 • 8498 просмотра

Президент утвердил продление уплаты военного сбора после отмены военного положения. Это позволит привлекать в госбюджет 140 млрд гривен ежегодно.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон из пакета МВФ о продлении уплаты военного сбора на три года после окончания войны, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"14.04.2026 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

7 апреля Верховная Рада приняла за основу и в целом этот проект закона "О внесении изменений в пункт 16-1 подраздела 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно взимания военного сбора" (№15110).

Закон предусматривает продление уплаты военного сбора в действующих на сегодня размерах в течение трех лет, следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение.

Сохранение действующих ставок военного сбора

Законом предусмотрено, что в течение трех лет, следующих за годом, в котором прекращено или отменено военное положение, будут действовать текущие ставки военного сбора:

  • для физических лиц — 5% (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% с доходов в виде денежного обеспечения (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);
    • для физических лиц — предпринимателей 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года;
      • для плательщиков единого налога 3-й группы (физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, кроме е-резидентов) — 1% от дохода.

        Целевое направление средств

        Военный сбор будет зачисляться в специальный фонд Государственного бюджета Украины и направляться на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

        Выполнение международных обязательств

        Принятие закона является важным шагом для выполнения международных обязательств Украины, в частности в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

        По расчетам Минфина, продление взимания военного сбора в действующих на сегодня размерах позволит привлекать в госбюджет около 140 млрд гривен в год.

        Юлия Шрамко

