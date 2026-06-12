Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песен

Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной, когда-либо включенной в Зал славы авторов песен (Songwriters Hall of Fame), в возрасте 36 лет, пишет УНН со ссылкой на AP.

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"Это было инстинктивно. Никто меня этому не учил", — сказала она о написании песен хриплым голосом, который, по ее словам, она объясняла тем, что подпевала выступлениям в тот вечер и историческому матчу НБА в среду вечером между "Нью-Йорк Никс" и "Сан-Антонио Сперс".

Она рассказала присутствующим о том, как ее семья изменила свою жизнь, переехав из Пенсильвании в Нэшвилл в штате Теннесси, когда она была еще подростком.

"Я никогда не смогу выразить свою благодарность", — сказала певица и автор песен, сдерживая слезы, — отдавая должное их жертвам ради ее карьеры.

Она дала молодым авторам песен совет: "Вы действительно должны расставлять приоритеты в том, что любите, до глубины души. Потому что это вам понадобится".

Стивен Спилберг представил Свифт неожиданной речью о силе написания песен. "Есть что-то неоспоримое в том, как песни оставляют след в наших душах, — сказал он, прежде чем переключить внимание на Свифт. — Каким-то образом Тейлор очень хорошо нас всех знает".

Свифт начала свою речь с признания заслуг Спилберга. "Благодаря таким примерам, как у Стивена, я доверилась своему воображению", — сказала она.

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