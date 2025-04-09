Пенсильвания

Смертельная непогода в южных и центральных штатах США вызвала наводнения и торнадо, унеся жизни по меньшей мере 12 человек, включая ребенка. Ожидаются новые наводнения от Луизианы до Пенсильвании.
Одномоторный самолет Beechcraft Bonanza с пятью пассажирами разбился на стоянке возле аэропорта Ланкастер после сообщения об открытых дверях. Все пассажиры выжили и были доставлены в больницы.
Исследователи из университетов США и Австралии определили вероятное количество авторов Библии. Ученые утверждают, что некоторые древнейшие тексты датируются 1200 годом до нашей эры.
Харьковский сурок-предсказатель Тимка в этом году из-за нестабильного состояния будет предсказывать приход весны не выходя из дома. Традиционное предсказание состоится на биостанции в Великобурлукской громаде только в присутствии биологов.
Армейский вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом в Вашингтоне, выполнял функции VIP-такси. Вертолет принадлежал 12-му авиабатальону и использовался для транспортировки высшего руководства США.
Шон Керран, который защитил Трампа во время покушения в июле, возглавит Секретную службу США. Керран работает в службе с 2001 года и был частью команды безопасности Трампа во время его первого президентского срока.
Дональд Трамп ослабил смягчил свою риторику относительно ключевых предвыборных обещаний после победы на выборах. Избранный президент признал сложность снижения цен и быстрого завершения войны в Украине.
В Пенсильвании задержали 26-летнего Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. При задержанном нашли оружие, маску и "манифест" против корпоративной Америки.
Дональд Трамп победил в последнем «шатком» штате Аризона, получив в общей сложности 312 голосов выборщиков. Республиканец набрал 74,6 млн голосов избирателей (50,5%), победив Камалу Харрис с 70,9 млн голосов (48%).
ФБР расследует серию анонимных расистских сообщений, отправленных чернокожим гражданам в разных штатах США после победы Трампа. Сообщения содержат упоминания о рабстве и вызвали общенациональное беспокойство.
Найиб Букеле, президент Сальвадора, поздравил Дональда Трампа с победой в Пенсильвании на президентских выборах 2024 года. Победа в этом штате дает 19 голосов выборщиков, что является ключевым для общей победы.
По прогнозам CNN, Дональд Трамп имеет 266 голосов выборщиков против 188 у Камалы Харрис. Для победы на президентских выборах Трампу не хватает лишь 4 голосов выборщиков.
По прогнозу CNN, Дональд Трамп победит в штате Пенсильвания, который имеет 19 голосов выборщиков. Этот штат считается важнейшим полем битвы на президентских выборах 2024 года.
Дональд Трамп заявил, что победа в Пенсильвании гарантирует ему общую победу на выборах. Он отметил важность поддержки в Филадельфии, которая традиционно поддерживает демократов.
По данным первых экзит-полов, Камала Харрис опережает Дональда Трампа в Висконсине, Мичигане, Джорджии и имеет равные показатели в Аризоне. Трамп лидирует в Пенсильвании и Неваде.
В США начались президентские выборы, где соревнуются Камала Харрис и Дональд Трамп. Кандидаты получили по три голоса каждый в Диксвилл-Нотч, впереди борьба за 270 голосов избирателей.
Судья в Филадельфии отклонил попытку прокурора заблокировать выплаты Маска по $1 млн в день колеблющимся избирателям. Программа выплат будет действовать до президентских выборов 5 ноября.
Британская компания Focaldata провела масштабный опрос MRP с участием 31 000 американских избирателей. Результаты показывают вероятную победу Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевых штатах.
Накануне выборов в США появилось рекордное количество фейков о нарушениях во время голосования. BBC обнаружила сотни ложных обвинений, включая заявления от сторонников Трампа.
Миллиардер проигнорировал судебное заседание в Пенсильвании по делу о раздаче денег избирателям перед выборами. Маску грозит наказание за неуважение к суду, пока он пытается перенести дело в федеральный суд.
Судья приказал Илону Маску явиться на судебное заседание в Филадельфии из-за раздачи денег избирателям. Окружной прокурор обвиняет миллиардера в попытке повлиять на президентские выборы.
В Филадельфии прошел митинг в поддержку Камалы Харрис с участием известных актеров. Мероприятие имело целью поощрить граждан к голосованию в штате Пенсильвания, который является ключевым для президентских выборов.
Министерство юстиции США предупредило Илона Маска, что его лотерея с призами в 1 млн долларов для зарегистрированных избирателей может быть незаконной. Конкурс предлагает деньги подписчикам петиции в поддержку поправок к Конституции.
Актрису Сару Джессику Паркер заметили с книгой мемуаров Алексея Навального на съемках сериала. Мемуары оппозиционера, частично написанные в колонии, на этой неделе опубликованы американским издательством.
Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис в опросе Decision Desk HQ/The Hill, получив 52% шансов на победу против 42% у Харрис. Изменение прогноза связано с улучшением показателей Трампа в ключевых штатах.
Дональд Трамп посетил ресторан McDonald's в Пенсильвании, где раздавал еду клиентам. Этот визит стал частью его кампании, направленной на критику биографии Камалы Харрис.
Розыгрыш продлится до президентских выборов 5 ноября.
Вице-президент США Камала Гаррис меняет стратегию своей предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону больше мужчин и республиканцев. Изменения связаны с растущей обеспокоенностью демократов относительно опросов, которые показывают сокращение преимущества Харрис над Трампом.
Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что не верит в поражение Трампа на выборах 2020 года. Он утверждает, что на тех выборах были «серьезные проблемы», но не предоставил доказательств.
Илон Маск выделил почти $75 млн на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа. Самый богатый человек мира пытается повлиять на исход президентских выборов в США в следующем месяце.