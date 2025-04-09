Пенсильвания

Вэнс отрицает поражение Трампа на выборах в 2020 году

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что не верит в поражение Трампа на выборах 2020 года. Он утверждает, что на тех выборах были «серьезные проблемы», но не предоставил доказательств.