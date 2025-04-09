Пенсильвания

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28710 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шон Керран, который защитил Трампа во время покушения в июле, возглавит Секретную службу США. Керран работает в службе с 2001 года и был частью команды безопасности Трампа во время его первого президентского срока.

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Трамп ослабил свою риторику относительно предвыборных обещаний - The Hill

Дональд Трамп ослабил смягчил свою риторику относительно ключевых предвыборных обещаний после победы на выборах. Избранный президент признал сложность снижения цен и быстрого завершения войны в Украине.

Новости Мира • 30 декабря, 07:08 • 21068 просмотра

В США задержали подозреваемого в убийстве гендиректора компании медицинского страхования-СМИ

В Пенсильвании задержали 26-летнего Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. При задержанном нашли оружие, маску и "манифест" против корпоративной Америки.

Новости Мира • 9 декабря, 21:54 • 16083 просмотра

Трамп победил в последнем «шатком» штате, в целом собрав 74,6 млн голосов

Дональд Трамп победил в последнем «шатком» штате Аризона, получив в общей сложности 312 голосов выборщиков. Республиканец набрал 74,6 млн голосов избирателей (50,5%), победив Камалу Харрис с 70,9 млн голосов (48%).

Новости Мира • 10 ноября, 09:46 • 24526 просмотра

Чернокожие американцы получают загадочные расистские сообщения после выборов

ФБР расследует серию анонимных расистских сообщений, отправленных чернокожим гражданам в разных штатах США после победы Трампа. Сообщения содержат упоминания о рабстве и вызвали общенациональное беспокойство.

Новости Мира • 8 ноября, 08:14 • 18092 просмотра

Президент Сальвадора, - первый, кто поздравил Дональда Трампа

Найиб Букеле, президент Сальвадора, поздравил Дональда Трампа с победой в Пенсильвании на президентских выборах 2024 года. Победа в этом штате дает 19 голосов выборщиков, что является ключевым для общей победы.

Новости Мира • 6 ноября, 07:30 • 22799 просмотра

Трампу нужно еще 4 голоса выборщиков для победы на выборах - CNN

По прогнозам CNN, Дональд Трамп имеет 266 голосов выборщиков против 188 у Камалы Харрис. Для победы на президентских выборах Трампу не хватает лишь 4 голосов выборщиков.

Новости Мира • 6 ноября, 07:29 • 20594 просмотра

CNN: Трамп одерживает победу в ключевом штате Пенсильвания

По прогнозу CNN, Дональд Трамп победит в штате Пенсильвания, который имеет 19 голосов выборщиков. Этот штат считается важнейшим полем битвы на президентских выборах 2024 года.

Новости Мира • 6 ноября, 07:19 • 20453 просмотра

Трамп: если выиграем в Пенсильвании, мы выиграем все

Дональд Трамп заявил, что победа в Пенсильвании гарантирует ему общую победу на выборах. Он отметил важность поддержки в Филадельфии, которая традиционно поддерживает демократов.

Новости Мира • 6 ноября, 06:45 • 19816 просмотра

Выборы в США: первые результаты экзит полей из ключевых штатов

По данным первых экзит-полов, Камала Харрис опережает Дональда Трампа в Висконсине, Мичигане, Джорджии и имеет равные показатели в Аризоне. Трамп лидирует в Пенсильвании и Неваде.

политика • 6 ноября, 00:09 • 25737 просмотра

День выборов в США: на что следует обратить внимание

В США начались президентские выборы, где соревнуются Камала Харрис и Дональд Трамп. Кандидаты получили по три голоса каждый в Диксвилл-Нотч, впереди борьба за 270 голосов избирателей.

Новости Мира • 5 ноября, 08:52 • 17761 просмотра

Суд Пенсильвании разрешил Маску разыгрывать среди избирателей по 1 млн долларов

Судья в Филадельфии отклонил попытку прокурора заблокировать выплаты Маска по $1 млн в день колеблющимся избирателям. Программа выплат будет действовать до президентских выборов 5 ноября.

Новости Мира • 5 ноября, 00:21 • 22083 просмотра

Британский "мегаопрос" склоняется к победе Харрис на выборах президента США - СМИ

Британская компания Focaldata провела масштабный опрос MRP с участием 31 000 американских избирателей. Результаты показывают вероятную победу Камалы Харрис над Дональдом Трампом в ключевых штатах.

Новости Мира • 3 ноября, 18:25 • 22975 просмотра

Соцсети США переполнены заявлениями о фальсификациях перед выборами

Накануне выборов в США появилось рекордное количество фейков о нарушениях во время голосования. BBC обнаружила сотни ложных обвинений, включая заявления от сторонников Трампа.

Новости Мира • 3 ноября, 08:57 • 20329 просмотра

Илон Маск не явился в суд по делу о раздаче 1 млн долларов избирателям: что ему теперь грозит

Миллиардер проигнорировал судебное заседание в Пенсильвании по делу о раздаче денег избирателям перед выборами. Маску грозит наказание за неуважение к суду, пока он пытается перенести дело в федеральный суд.

Новости Мира • 31 октября, 15:00 • 19293 просмотра

Маска вызывают в суд из-за раздачи миллиона долларов избирателям

Судья приказал Илону Маску явиться на судебное заседание в Филадельфии из-за раздачи денег избирателям. Окружной прокурор обвиняет миллиардера в попытке повлиять на президентские выборы.

Новости Мира • 31 октября, 06:48 • 17206 просмотра

Голливудские звезды во главе с Де Ниро поддержали Камалу Харрис в Филадельфии

В Филадельфии прошел митинг в поддержку Камалы Харрис с участием известных актеров. Мероприятие имело целью поощрить граждан к голосованию в штате Пенсильвания, который является ключевым для президентских выборов.

Новости Мира • 28 октября, 02:35 • 17251 просмотра

Раздача Маском по 1 млн долл. избирателям может быть незаконной - Минюст США

Министерство юстиции США предупредило Илона Маска, что его лотерея с призами в 1 млн долларов для зарегистрированных избирателей может быть незаконной. Конкурс предлагает деньги подписчикам петиции в поддержку поправок к Конституции.

Новости Мира • 24 октября, 07:31 • 15430 просмотра

Сара Джессика Паркер сфотографирована с книгой мемуаров Навального на съемках сериала

Актрису Сару Джессику Паркер заметили с книгой мемуаров Алексея Навального на съемках сериала. Мемуары оппозиционера, частично написанные в колонии, на этой неделе опубликованы американским издательством.

Новости Мира • 23 октября, 16:08 • 19561 просмотра

Трамп впервые обогнал Харрис в предвыборном опросе

Дональд Трамп обогнал Камалу Харрис в опросе Decision Desk HQ/The Hill, получив 52% шансов на победу против 42% у Харрис. Изменение прогноза связано с улучшением показателей Трампа в ключевых штатах.

Новости Мира • 21 октября, 08:51 • 16733 просмотра

Предвыборная кампания: Трамп примерил роль повара McDonald's

Дональд Трамп посетил ресторан McDonald's в Пенсильвании, где раздавал еду клиентам. Этот визит стал частью его кампании, направленной на критику биографии Камалы Харрис.

Новости Мира • 21 октября, 01:53 • 19361 просмотра

Илон Маск пообещал ежедневно разыгрывать 1 млн долларов среди подписантов петиции в поддержку поправок к Конституции США

Розыгрыш продлится до президентских выборов 5 ноября.

Новости Мира • 20 октября, 13:54 • 22311 просмотра

Предвыборный штаб Харрис меняет стратегию из-за беспокойства относительно успехов Трампа - Reuters

Вице-президент США Камала Гаррис меняет стратегию своей предвыборной кампании, чтобы привлечь на свою сторону больше мужчин и республиканцев. Изменения связаны с растущей обеспокоенностью демократов относительно опросов, которые показывают сокращение преимущества Харрис над Трампом.

Новости Мира • 18 октября, 04:14 • 23764 просмотра

Вэнс отрицает поражение Трампа на выборах в 2020 году

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс заявил, что не верит в поражение Трампа на выборах 2020 года. Он утверждает, что на тех выборах были «серьезные проблемы», но не предоставил доказательств.

Новости Мира • 17 октября, 08:47 • 13079 просмотра

Маск пожертвовал около 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Трампа - Financial Times

Илон Маск выделил почти $75 млн на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа. Самый богатый человек мира пытается повлиять на исход президентских выборов в США в следующем месяце.

Новости Мира • 16 октября, 09:17 • 14095 просмотра