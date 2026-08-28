CBC News запретил называть события 11 сентября 2001 года терактами

$44.540.0351.860.15
ukenru
07:43 • 3030 просмотра
Атака рф на Киевщину унесла жизнь человека, двое раненыхPhotoVideo
07:30 • 14703 просмотра
Из-за атак рф поезда по-прежнему задерживаются, последствия будут ощущаться еще как минимум сутки - Укрзализныця
06:20 • 18513 просмотра
Уже 4 пострадавших в результате удара рф дроном по строительному гипермаркету в Запорожье
Эксклюзив
06:20 • 30763 просмотра
Россия усиливает атаки на энергетику перед зимой: чем может ответить Украина и куда бить наиболее болезненно
Эксклюзив
06:15 • 31743 просмотра
Минздрав поручил Одесской ОВА проверить лечение умершего в клинике Odrex пациента после жалобы его вдовыPhoto
04:57 • 28398 просмотра
Дроны атакуют Ярославль и Москву, в России объявили красный уровень опасности Video
04:40 • 27908 просмотра
россияне повторно ударили по «Новой почте» в Киевской области во время ликвидации последствий первого удараPhoto
04:23 • 23121 просмотра
В оккупированных регионах Украины произошёл масштабный блэкаут после удара по электростанции в Счастье
28 августа, 01:16 • 36867 просмотра
Украина может столкнуться с нехваткой ракет для новых SAMP/T NG
28 августа, 00:56 • 35226 просмотра
«Укрзалізниця» сообщила о сокращении задержек поездов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.5м/с
49%
755мм
Популярные новости
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 65850 просмотра
Спутниковые снимки помогли учёным установить возможную причину катастрофического наводнения в Непале и ТибетеPhoto27 августа, 23:55 • 31494 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 63377 просмотра
"От всей души поздравляю": мэр Сочи поздравил родителей погибшего на Украине военнослужащегоVideo28 августа, 00:38 • 21822 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto06:30 • 20346 просмотра
публикации
Россия усиливает атаки на энергетику перед зимой: чем может ответить Украина и куда бить наиболее болезненно
Эксклюзив
06:20 • 30728 просмотра
Минздрав поручил Одесской ОВА проверить лечение умершего в клинике Odrex пациента после жалобы его вдовыPhoto
Эксклюзив
06:15 • 31708 просмотра
Школы перед 1 сентября: грозит ли Киеву нехватка мест для учащихся
Эксклюзив
27 августа, 15:58 • 82583 просмотра
История и особенности чешской кухни27 августа, 14:09 • 79106 просмотра
Осенняя обрезка деревьев: когда работать и какие ветви удалятьPhoto27 августа, 13:27 • 88690 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Ким Чен Ын
Йонас Гар Стере
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Иран
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto06:30 • 21095 просмотра
Холли Мари Комбс из «Зачарованных» объявила о завершении актёрской карьерыPhoto28 августа, 00:06 • 64094 просмотра
Николь Кидман дебютировала в TikTok, показав закулисье премьеры «Практической магии 2»Video27 августа, 23:06 • 66510 просмотра
Руперт Гринт вернётся к роли Рона Уизли в «Гарри Поттере», но уже не на экранахPhoto27 августа, 00:07 • 110641 просмотра
Райан Рейнольдс показал редкие фотографии детей в день рождения Блейк ЛайвлиPhoto26 августа, 22:05 • 93869 просмотра
Актуальное
Сериал
Facebook
Фильм
Крылатая ракета
Беспилотный летательный аппарат

CBC News запретил называть события 11 сентября 2001 года терактами

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

CBC News поручил журналистам не называть события 11 сентября 2001 года террористическими атаками без указания источников. Это решение вызвало критику.

CBC News запретил называть события 11 сентября 2001 года терактами

Канадский общественный вещатель CBC News больше не называет события 11 сентября 2001 года террористическим актом. Об этом сообщает Toronto Sun, передает УНН.

Подробности

Эта позиция изложена в служебной записке старшего директора по вопросам журналистских стандартов и общественного доверия CBC News Басема Бошры. Определение этого слова является общеизвестным и общепринятым.

Так, в "Британской энциклопедии" терроризм определяется как "преднамеренное применение насилия или угроза насилием с целью распространения всеобщего страха среди населения и принуждения правительства или общества к достижению политических, религиозных или идеологических целей".

Не называйте теракты 11 сентября террористическими атаками

- говорится в служебной записке, которая адресована журналистам, репортерам и редакторам CBC News.

При этом данное предложение является не рекомендацией, а именно указанием, отмечают СМИ.

В самой компании CBC News объяснили такое решение необходимостью указывать источники при использовании слов "терроризм" и "террорист".

Такая практика распространена среди многих ведущих журналистских организаций мира. Наш генеральный директор и главный редактор ранее уже публично высказывался по этому поводу

 - говорится в ответе CBC News.

Контекст

11 сентября 2001 года члены радикальной исламистской организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в результате чего оба небоскреба полностью обрушились.

Третий самолет врезался в здание Пентагона близ Вашингтона, четвертый упал в поле в штате Пенсильвания после того, как пассажиры и члены экипажа оказали сопротивление захватчикам.

В результате этих событий погибли 2 977 человек (без учета 19 террористов). Из них в Нью-Йорке погибли 2 606 человек, еще 125 человек погибли в Вашингтоне.

Ответственность за теракты взял на себя тогдашний лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, который скрывался в подконтрольном талибам Афганистане. Уже в октябре 2001 года США и НАТО начали военную операцию в этой стране, продолжавшуюся до 2021 года. Сам Усама бен Ладен был убит в Пакистане в 2011 году: это сделали американские спецназовцы.

Напомним

Военный суд США назначил на июнь 2028 года начало судебного процесса над Халидом Шейхом Мохаммедом, которого обвиняют в организации терактов 11 сентября 2001 года.

Евгений Устименко

Новости МираМультимедиа
Теракт
Пенсильвания
НАТО
Вашингтон
Афганистан
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Пакистан