CBC News запретил называть события 11 сентября 2001 года терактами
Киев • УНН
CBC News поручил журналистам не называть события 11 сентября 2001 года террористическими атаками без указания источников. Это решение вызвало критику.
Канадский общественный вещатель CBC News больше не называет события 11 сентября 2001 года террористическим актом. Об этом сообщает Toronto Sun, передает УНН.
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Эта позиция изложена в служебной записке старшего директора по вопросам журналистских стандартов и общественного доверия CBC News Басема Бошры. Определение этого слова является общеизвестным и общепринятым.
Так, в "Британской энциклопедии" терроризм определяется как "преднамеренное применение насилия или угроза насилием с целью распространения всеобщего страха среди населения и принуждения правительства или общества к достижению политических, религиозных или идеологических целей".
Не называйте теракты 11 сентября террористическими атаками
При этом данное предложение является не рекомендацией, а именно указанием, отмечают СМИ.
В самой компании CBC News объяснили такое решение необходимостью указывать источники при использовании слов "терроризм" и "террорист".
Такая практика распространена среди многих ведущих журналистских организаций мира. Наш генеральный директор и главный редактор ранее уже публично высказывался по этому поводу
Контекст
11 сентября 2001 года члены радикальной исламистской организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в результате чего оба небоскреба полностью обрушились.
Третий самолет врезался в здание Пентагона близ Вашингтона, четвертый упал в поле в штате Пенсильвания после того, как пассажиры и члены экипажа оказали сопротивление захватчикам.
В результате этих событий погибли 2 977 человек (без учета 19 террористов). Из них в Нью-Йорке погибли 2 606 человек, еще 125 человек погибли в Вашингтоне.
Ответственность за теракты взял на себя тогдашний лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, который скрывался в подконтрольном талибам Афганистане. Уже в октябре 2001 года США и НАТО начали военную операцию в этой стране, продолжавшуюся до 2021 года. Сам Усама бен Ладен был убит в Пакистане в 2011 году: это сделали американские спецназовцы.
Напомним
Военный суд США назначил на июнь 2028 года начало судебного процесса над Халидом Шейхом Мохаммедом, которого обвиняют в организации терактов 11 сентября 2001 года.