CBC News заборонив називати події 11 вересня 2001 року терактами

Суспільний мовник Канади CBC News більше не називає події 11 вересня 2001 року терористичним актом. Про це повідомляє Toronto Sun, передає УНН.

Деталі

Ця позиція викладена в службовій записці старшого директора з питань журналістських стандартів та суспільної довіри CBC News Басема Бошри. Визначення цього слова є загальновідомим і загальноприйнятим.

Так, у "Британській енциклопедії", тероризм є "обдуманим застосуванням насильства або погрозою насильством з метою поширення загального страху серед населення та примушення уряду чи суспільства до досягнення політичних, релігійних або ідеологічних цілей".

Не називайте теракти 11 вересня терористичними атаками - йдеться в службовій записці, яка адресована журналістам, репортерам і редакторам CBC News.

При цьому, дане речення є не рекомендацією, а саме вказівкою, зазначають ЗМІ.

У самій компанії CBC News пояснили таке рішення необхідністю зазначати джерела при використанні слів "тероризм" і "терорист".

Така практика поширена серед багатьох провідних журналістських організацій світу. Наш генеральний директор і головний редактор раніше вже публічно висловлювався з цього приводу - йдеться у відповіді CBC News.

Контекст

11 вересня 2001 року члени радикальної ісламістської організації "Аль-Каїда" викрали чотири пасажирські літаки. Двоє лайнерів врізалися у вежі-близнюки Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку, внаслідок чого обидва хмарочоси повністю завалилися.

Третій літак врізався в будівлю Пентагону поблизу Вашингтона, четвертий впав у поле в штаті Пенсильванія після того, як пасажири і члени екіпажу вчинили опір викрадачам.

Внаслідок цих подій 2 977 людей (без урахування 19 терористів). З них - у Нью-Йорку загинуло 2 606 людей, ще 125 людей загинули у Вашингтоні.

Відповідальність за теракти взяв на себе тодішній лідер "Аль-Каїди" Осама бен Ладен, який переховувався у підконтрольному талібам Афганістані. Вже у жовтні 2001 року США і НАТО розпочали військову операцію в цій країні, що тривала до 2021 року. Самого Осаму бен Ладена було вбито у Пакистані в 2011 році: це здійснили американські спецпризначенці.

Нагадаємо

Військовий суд США призначив на червень 2028 року початок судового процесу над Халідом Шейхом Мохаммедом, якого звинувачують в організації терактів 11 вересня 2001 року.