Пенсильванія

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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У США підпалили будинок губернатора Пенсильванії: підозрюваного затримали

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Смертельна негода в південних і центральних штатах США спричинила повені й торнадо, забравши життя щонайменше 12 людей, включно з дитиною. Очікуються нові повені від Луїзіани до Пенсільванії.

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У США біля аеропорту розбився одномоторний літак: 5 людей на борту вижили

Одномоторний літак Beechcraft Bonanza з п'ятьма пасажирами розбився на стоянці біля аеропорту Ланкастер після повідомлення про відкриті двері. Всі пасажири вижили та були доставлені до лікарень.

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Вчені назвали справжніх авторів текстів Біблії: що показали нові дослідження

Дослідники з університетів США та Австралії визначили ймовірну кількість авторів Біблії. Вчені стверджують, що деякі найдавніші тексти датуються 1200 роком до нашої ери.

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Сьогодні День бабака: що він означає та віщує

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Авіакатастрофа у Вашингтоні: армійський вертоліт використовувався як "таксі" для VIP-персон

Армійський вертоліт Black Hawk, що зіткнувся з пасажирським літаком у Вашингтоні, виконував функції VIP-таксі. Гелікоптер належав до 12-го авіабатальйону та використовувався для транспортування вищого керівництва США.

Новини Світу • 1 лютого, 20:39 • 54615 перегляди

Трамп призначив свого охоронця новим директором Секретної служби США

Шон Керран, який захистив Трампа під час замаху в липні, очолить Секретну службу США. Керран працює в службі з 2001 року та був частиною команди безпеки Трампа під час його першого президентського терміну.

Новини Світу • 23 січня, 10:46 • 23955 перегляди

Трамп послабив свою риторику щодо передвиборчих обіцянок – The Hill

Дональд Трамп послабив пом'якшив свою риторику щодо ключових передвиборчих обіцянок після перемоги на виборах. Обраний президент визнав складність зниження цін та швидкого завершення війни в Україні.

Новини Світу • 30 грудня, 07:08 • 21077 перегляди

У США затримали підозрюваного у вбивстві гендиректора компанії медичного страхування - ЗМІ

У Пенсільванії затримали 26-річного Луїджі Манджоне, підозрюваного у вбивстві гендиректора UnitedHealthcare Браяна Томпсона. При затриманому знайшли зброю, маску та "маніфест" проти корпоративної Америки.

Новини Світу • 9 грудня, 21:54 • 16090 перегляди

Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті, загалом зібравши 74,6 млн голосів

Дональд Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті Арізона, отримавши загалом 312 голосів виборщиків. Республіканець набрав 74,6 млн голосів виборців (50,5%), перемігши Камалу Гарріс з 70,9 млн голосів (48%).

Новини Світу • 10 листопада, 09:46 • 24532 перегляди

Чорношкірі американці отримують загадкові расистські повідомлення після виборів

ФБР розслідує серію анонімних расистських повідомлень, надісланих чорношкірим громадянам у різних штатах США після перемоги Трампа. Повідомлення містять згадки про рабство та викликали загальнонаціональне занепокоєння.

Новини Світу • 8 листопада, 08:14 • 18096 перегляди

Президент Сальвадору - перший, хто привітав Дональда Трампа

Найіб Букеле, президент Сальвадору, привітав Дональда Трампа з перемогою в Пенсільванії на президентських виборах 2024. Перемога у цьому штаті надає 19 голосів вибірників, що є ключовим для загальної перемоги.

Новини Світу • 6 листопада, 07:30 • 22807 перегляди

Трампу потрібно ще 4 голоси виборників для перемоги на виборах - CNN

За прогнозами CNN, Дональд Трамп має 266 голосів виборників проти 188 у Камали Гарріс. Для перемоги на президентських виборах Трампу не вистачає лише 4 голосів виборників.

Новини Світу • 6 листопада, 07:29 • 20599 перегляди

CNN: Трамп здобуває перемогу в ключовому штаті Пенсільванія

За прогнозом CNN, Дональд Трамп переможе у штаті Пенсільванія, який має 19 голосів виборників. Цей штат вважається найважливішим полем битви на президентських виборах 2024 року.

Новини Світу • 6 листопада, 07:19 • 20458 перегляди

Трамп: якщо виграємо в Пенсільванії, ми виграємо все

Дональд Трамп заявив, що перемога в Пенсільванії гарантує йому загальну перемогу на виборах. Він наголосив на важливості підтримки у Філадельфії, яка традиційно підтримує демократів.

Новини Світу • 6 листопада, 06:45 • 19821 перегляди

Вибори в США: перші результати екзит полів з ключових штатів

За даними перших екзит-полів, Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у Вісконсіні, Мічигані, Джорджії та має рівні показники в Арізоні. Трамп лідирує у Пенсільванії та Неваді.

Політика • 6 листопада, 00:09 • 25742 перегляди

День виборів у США: на що слід звернути увагу

У США розпочалися президентські вибори, де змагаються Камала Гарріс та Дональд Трамп. Кандидати отримали по три голоси кожен у Діксвілл-Нотч, попереду боротьба за 270 голосів виборців.

Новини Світу • 5 листопада, 08:52 • 17770 перегляди

Суд Пенсильванії дозволив Маску розігрувати серед виборців по 1 млн доларів

Суддя у Філадельфії відхилив спробу прокурора заблокувати виплати Маска по $1 млн на день виборцям, що вагаються. Програма виплат діятиме до президентських виборів 5 листопада.

Новини Світу • 5 листопада, 00:21 • 22084 перегляди

Британське "мегаопитування" схиляється до перемоги Гарріс на виборах президента США - ЗМІ

Британська компанія Focaldata провела масштабне опитування MRP за участю 31 000 американських виборців. Результати показують ймовірну перемогу Камали Гарріс над Дональдом Трампом у ключових штатах.

Новини Світу • 3 листопада, 18:25 • 22975 перегляди

Соцмережі США переповнені заявами про фальсифікації перед виборами

Напередодні виборів у США з'явилася рекордна кількість фейків про порушення під час голосування. BBC виявила сотні неправдивих звинувачень, включаючи заяви від прихильників Трампа.

Новини Світу • 3 листопада, 08:57 • 20332 перегляди

Ілон Маск не з'явився до суду у справі про роздачу 1 млн доларів виборцям: що йому тепер загрожує

Мільярдер проігнорував судове засідання в Пенсільванії у справі про роздачу грошей виборцям перед виборами. Маску загрожує покарання за неповагу до суду, поки він намагається перенести справу до федерального суду.

Новини Світу • 31 жовтня, 15:00 • 19295 перегляди

Маска викликають до суду через роздачу мільйона доларів виборцям

Суддя наказав Ілону Маску з'явитися на судове засідання у Філадельфії через роздачу грошей виборцям. Окружний прокурор звинувачує мільярдера у спробі вплинути на президентські вибори.

Новини Світу • 31 жовтня, 06:48 • 17207 перегляди

Голлівудські зірки на чолі з Де Ніро підтримали Камалу Гарріс у Філадельфії

У Філадельфії пройшов мітинг на підтримку Камали Гарріс за участю відомих акторів. Захід мав на меті заохотити громадян до голосування у штаті Пенсильванія, який є ключовим для президентських виборів.

Новини Світу • 28 жовтня, 02:35 • 17251 перегляди

Роздача Маском по 1 млн дол. виборцям може бути незаконною - Мін'юст США

Міністерство юстиції США попередило Ілона Маска, що його лотерея з призами в 1 млн доларів для зареєстрованих виборців може бути незаконною. Конкурс пропонує гроші підписникам петиції на підтримку поправок до Конституції.

Новини Світу • 24 жовтня, 07:31 • 15430 перегляди

Сара Джессіка Паркер сфотографована з книгою мемуарів Навального на зйомках серіалу

Акторку Сару Джессіку Паркер помітили з книгою мемуарів Олексія Навального на зйомках серіалу. Мемуари опозиціонера, частково написані в колонії, цього тижня опубліковані американським видавництвом.

Новини Світу • 23 жовтня, 16:08 • 19562 перегляди

Трамп вперше обігнав Гарріс у передвиборчому опитуванні

Дональд Трамп обігнав Камалу Гарріс в опитуванні Decision Desk HQ/The Hill, отримавши 52% шансів на перемогу проти 42% у Гарріс. Зміна прогнозу пов'язана з покращенням показників Трампа у ключових штатах.

Новини Світу • 21 жовтня, 08:51 • 16733 перегляди

Передвиборча кампанія: Трамп приміряв роль кухаря McDonald's

Дональд Трамп відвідав ресторан McDonald's у Пенсільванії, де роздавав їжу клієнтам. Цей візит став частиною його кампанії, спрямованої на критику біографії Камали Гарріс.

Новини Світу • 21 жовтня, 01:53 • 19364 перегляди

Ілон Маск пообіцяв щодня розігрувати 1 млн доларів серед підписантів петиції на підтримку поправок до Конституції США

Розіграш триватиме до президентських виборів 5 листопада.

Новини Світу • 20 жовтня, 13:54 • 22312 перегляди

Передвиборчий штаб Гарріс змінює стратегію через непокоєння щодо успіхів Трампа - Reuters

Віце-президент США Камала Гарріс змінює стратегію своєї передвиборчої кампанії, щоб залучити на свій бік більше чоловіків та республіканців. Зміни пов'язані зі зростаючою стурбованістю демократів щодо опитувань, які показують скорочення переваги Гарріс над Трампом.

Новини Світу • 18 жовтня, 04:14 • 23764 перегляди

Венс заперечує поразку Трампа на виборах у 2020 році

Кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що не вірить у поразку Трампа на виборах 2020 року. Він стверджує, що на тих виборах були "серйозні проблеми", але не надав доказів.

Новини Світу • 17 жовтня, 08:47 • 13079 перегляди