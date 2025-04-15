Пенсильванія

Венс заперечує поразку Трампа на виборах у 2020 році

Кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що не вірить у поразку Трампа на виборах 2020 року. Він стверджує, що на тих виборах були "серйозні проблеми", але не надав доказів.