Пенсильванія

38-річного Коді Балмера звинувачують у підпалі будинку губернатора Пенсильванії Джошуа Шапіро. Підпал стався у резиденції в Гаррісбурзі, сім'ю евакуювали, ніхто не постраждав.
Смертельна негода в південних і центральних штатах США спричинила повені й торнадо, забравши життя щонайменше 12 людей, включно з дитиною. Очікуються нові повені від Луїзіани до Пенсільванії.
Одномоторний літак Beechcraft Bonanza з п'ятьма пасажирами розбився на стоянці біля аеропорту Ланкастер після повідомлення про відкриті двері. Всі пасажири вижили та були доставлені до лікарень.
Дослідники з університетів США та Австралії визначили ймовірну кількість авторів Біблії. Вчені стверджують, що деякі найдавніші тексти датуються 1200 роком до нашої ери.
Харківський бабак-віщун Тимко цьогоріч через нестабільний стан передбачатиме прихід весни не виходячи з домівки. Традиційне віщування відбудеться на біостанції у Великобурлуцькій громаді лише у присутності біологів.
Армійський вертоліт Black Hawk, що зіткнувся з пасажирським літаком у Вашингтоні, виконував функції VIP-таксі. Гелікоптер належав до 12-го авіабатальйону та використовувався для транспортування вищого керівництва США.
Шон Керран, який захистив Трампа під час замаху в липні, очолить Секретну службу США. Керран працює в службі з 2001 року та був частиною команди безпеки Трампа під час його першого президентського терміну.
Дональд Трамп послабив пом'якшив свою риторику щодо ключових передвиборчих обіцянок після перемоги на виборах. Обраний президент визнав складність зниження цін та швидкого завершення війни в Україні.
У Пенсільванії затримали 26-річного Луїджі Манджоне, підозрюваного у вбивстві гендиректора UnitedHealthcare Браяна Томпсона. При затриманому знайшли зброю, маску та "маніфест" проти корпоративної Америки.
Дональд Трамп переміг у останньому "хиткому" штаті Арізона, отримавши загалом 312 голосів виборщиків. Республіканець набрав 74,6 млн голосів виборців (50,5%), перемігши Камалу Гарріс з 70,9 млн голосів (48%).
ФБР розслідує серію анонімних расистських повідомлень, надісланих чорношкірим громадянам у різних штатах США після перемоги Трампа. Повідомлення містять згадки про рабство та викликали загальнонаціональне занепокоєння.
Найіб Букеле, президент Сальвадору, привітав Дональда Трампа з перемогою в Пенсільванії на президентських виборах 2024. Перемога у цьому штаті надає 19 голосів вибірників, що є ключовим для загальної перемоги.
За прогнозами CNN, Дональд Трамп має 266 голосів виборників проти 188 у Камали Гарріс. Для перемоги на президентських виборах Трампу не вистачає лише 4 голосів виборників.
За прогнозом CNN, Дональд Трамп переможе у штаті Пенсільванія, який має 19 голосів виборників. Цей штат вважається найважливішим полем битви на президентських виборах 2024 року.
Дональд Трамп заявив, що перемога в Пенсільванії гарантує йому загальну перемогу на виборах. Він наголосив на важливості підтримки у Філадельфії, яка традиційно підтримує демократів.
За даними перших екзит-полів, Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа у Вісконсіні, Мічигані, Джорджії та має рівні показники в Арізоні. Трамп лідирує у Пенсільванії та Неваді.
У США розпочалися президентські вибори, де змагаються Камала Гарріс та Дональд Трамп. Кандидати отримали по три голоси кожен у Діксвілл-Нотч, попереду боротьба за 270 голосів виборців.
Суддя у Філадельфії відхилив спробу прокурора заблокувати виплати Маска по $1 млн на день виборцям, що вагаються. Програма виплат діятиме до президентських виборів 5 листопада.
Британська компанія Focaldata провела масштабне опитування MRP за участю 31 000 американських виборців. Результати показують ймовірну перемогу Камали Гарріс над Дональдом Трампом у ключових штатах.
Напередодні виборів у США з'явилася рекордна кількість фейків про порушення під час голосування. BBC виявила сотні неправдивих звинувачень, включаючи заяви від прихильників Трампа.
Мільярдер проігнорував судове засідання в Пенсільванії у справі про роздачу грошей виборцям перед виборами. Маску загрожує покарання за неповагу до суду, поки він намагається перенести справу до федерального суду.
Суддя наказав Ілону Маску з'явитися на судове засідання у Філадельфії через роздачу грошей виборцям. Окружний прокурор звинувачує мільярдера у спробі вплинути на президентські вибори.
У Філадельфії пройшов мітинг на підтримку Камали Гарріс за участю відомих акторів. Захід мав на меті заохотити громадян до голосування у штаті Пенсильванія, який є ключовим для президентських виборів.
Міністерство юстиції США попередило Ілона Маска, що його лотерея з призами в 1 млн доларів для зареєстрованих виборців може бути незаконною. Конкурс пропонує гроші підписникам петиції на підтримку поправок до Конституції.
Акторку Сару Джессіку Паркер помітили з книгою мемуарів Олексія Навального на зйомках серіалу. Мемуари опозиціонера, частково написані в колонії, цього тижня опубліковані американським видавництвом.
Дональд Трамп обігнав Камалу Гарріс в опитуванні Decision Desk HQ/The Hill, отримавши 52% шансів на перемогу проти 42% у Гарріс. Зміна прогнозу пов'язана з покращенням показників Трампа у ключових штатах.
Дональд Трамп відвідав ресторан McDonald's у Пенсільванії, де роздавав їжу клієнтам. Цей візит став частиною його кампанії, спрямованої на критику біографії Камали Гарріс.
Розіграш триватиме до президентських виборів 5 листопада.
Віце-президент США Камала Гарріс змінює стратегію своєї передвиборчої кампанії, щоб залучити на свій бік більше чоловіків та республіканців. Зміни пов'язані зі зростаючою стурбованістю демократів щодо опитувань, які показують скорочення переваги Гарріс над Трампом.
Кандидат у віце-президенти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що не вірить у поразку Трампа на виборах 2020 року. Він стверджує, що на тих виборах були "серйозні проблеми", але не надав доказів.