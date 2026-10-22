Негативна реакція республіканців на політику щодо рф обіцяє Трампу труднощі в Конгресі - ЗМІ

Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги

Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги

Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги

Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги

Трамп, путін й Сі можуть вирішити долю України без неї: чи буде "Ялта 2.0"

Трамп, путін й Сі можуть вирішити долю України без неї: чи буде "Ялта 2.0"

Трамп, путін й Сі можуть вирішити долю України без неї: чи буде "Ялта 2.0"

Трамп, путін й Сі можуть вирішити долю України без неї: чи буде "Ялта 2.0"

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