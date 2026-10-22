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Негативна реакція республіканців на політику щодо рф обіцяє Трампу труднощі в Конгресі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Дії Трампа щодо послаблення санкцій проти росії та тиску на Україну зустріли опозицію демократів і республіканців у Конгресі. Законодавці погрожують переглядом його політики після виборів.

Негативна реакція республіканців на політику щодо рф обіцяє Трампу труднощі в Конгресі - ЗМІ
володимир путін і Дональд Трамп

Кроки президента США Дональда Трампа, зроблені останніми тижнями з метою послаблення економічного тиску на росію на тлі посилення критики України, викликали опозицію з боку обох партій у Конгресі. Це може ускладнити реалізацію його політичного курсу після проміжних виборів, що відбудуться наступного місяця, передає УНН із посиланням на Reuters.

Намагаючись залучити російського диктатора володимира путіна до переговорів про припинення війни в Україні, Трамп скасував санкції на експорт російського дизельного пального, а також призупинив дію нещодавно запроваджених санкцій проти російських посадовців, олігархів, банків і державних підприємств.

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Водночас він посилив тиск на Президента України Володимира Зеленського, закликаючи до його заміни на посаді лідера країни. Як повідомило минулого тижня агентство Reuters, роботу супутникової системи, яку Україна використовує для зв’язку на полі бою та керування безпілотниками, було обмежено за розпорядженням із Білого дому.

У листі від 15 жовтня 17 демократів і п’ятеро республіканців із Палати представників закликали Трампа "в повному обсязі та без зволікань застосувати санкції, передбачені законом імені Грема". Законодавці додали, що Путін "неодноразово демонстрував: він реагує на тиск, а не на добру волю".

Йдеться про законодавчий акт, просуваний покійним сенатором від штату Південна Кароліна Ліндсі Гремом; Конгрес ухвалив його переважною більшістю голосів, а в середині вересня Трамп підписав його, надавши йому чинності закону.

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Серед республіканців, які підписали лист, — члени Палати представників Браян Фіцпатрік (Пенсильванія), Джо Вілсон (Південна Кароліна), Майкл Маккол (Техас), Дон Бейкон (Небраска) та Ден Ньюгаус (штат Вашингтон).

Така реакція може створити нові перешкоди для Трампа після проміжних виборів 3 листопада, коли Конгрес розглядатиме законопроєкти у сферах оборони та державних видатків. Законодавці можуть скористатися цим, щоб спробувати скасувати або змінити його політику щодо Росії.

Фіцпатрік пішов ще далі. У понеділок у дописі в соцмережі X він зазначив, що будь-які спроби обмежити використання розвідувальних даних системи "Starshield" для попередження Києва про російські атаки стануть предметом "ретельного розслідування" з боку Конгресу, а відповідальні за це відомства чи їхні керівники зіткнуться з "жорстким скороченням бюджетного фінансування".

У відповідь агентству Reuters Білий дім надіслав електронного листа, в якому зазначив: "Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити завершення цієї жорстокої війни", — заявила речниця Білого дому Тейлор Роджерс. Вона додала, що Трамп "зберігає за собою можливість скористатися цими повноваженнями в будь-який момент, якщо дійде висновку, що це сприятиме національним інтересам".

Антоніна Туманова

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