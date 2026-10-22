Негативная реакция республиканцев на политику в отношении рф сулит Трампу трудности в Конгрессе — СМИ

Владимир Путин и Дональд Трамп

Шаги президента США Дональда Трампа, предпринятые в последние недели с целью ослабить экономическое давление на россию на фоне усиления критики Украины, вызвали противодействие со стороны обеих партий в Конгрессе. Это может осложнить реализацию его политического курса после промежуточных выборов, которые состоятся в следующем месяце, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Пытаясь привлечь российского диктатора владимира путина к переговорам о прекращении войны в Украине, Трамп отменил санкции на экспорт российского дизельного топлива, а также приостановил действие недавно введенных санкций против российских чиновников, олигархов, банков и государственных предприятий.

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В то же время он усилил давление на Президента Украины Владимира Зеленского, призывая заменить его на посту лидера страны. Как сообщило на прошлой неделе агентство Reuters, работа спутниковой системы, которую Украина использует для связи на поле боя и управления беспилотниками, была ограничена по распоряжению из Белого дома.

В письме от 15 октября 17 демократов и пятеро республиканцев из Палаты представителей призвали Трампа "в полном объеме и без промедления применить санкции, предусмотренные законом имени Грэма". Законодатели добавили, что Путин "неоднократно демонстрировал: он реагирует на давление, а не на добрую волю".

Речь идет о законодательном акте, продвигавшемся покойным сенатором от штата Южная Каролина Линдси Грэмом; Конгресс принял его подавляющим большинством голосов, а в середине сентября Трамп подписал его, придав ему силу закона.

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Среди республиканцев, подписавших письмо, — члены Палаты представителей Брайан Фицпатрик (Пенсильвания), Джо Уилсон (Южная Каролина), Майкл Маккол (Техас), Дон Бэкон (Небраска) и Дэн Ньюхаус (штат Вашингтон).

Такая реакция может создать новые препятствия для Трампа после промежуточных выборов 3 ноября, когда Конгресс будет рассматривать законопроекты в сферах обороны и государственных расходов. Законодатели могут воспользоваться этим, чтобы попытаться отменить или изменить его политику в отношении россии.

Фицпатрик пошел еще дальше. В понедельник в публикации в социальной сети X он отметил, что любые попытки ограничить использование разведывательных данных системы "Starshield" для предупреждения Киева о российских атаках станут предметом "тщательного расследования" со стороны Конгресса, а ответственные за это ведомства или их руководители столкнутся с "жестким сокращением бюджетного финансирования".

В ответ агентству Reuters Белый дом направил электронное письмо, в котором отметил: "Президент Трамп четко дал понять, что хочет увидеть завершение этой жестокой войны", — заявила пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс. Она добавила, что Трамп "сохраняет за собой возможность воспользоваться этими полномочиями в любой момент, если придет к выводу, что это будет способствовать национальным интересам".