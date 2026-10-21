Трамп направил $277 миллионов на рекламу, чтобы "спасти республиканцев" в избирательной гонке — СМИ

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп направил более 277 миллионов долларов на масштабную рекламную кампанию — через телевидение и прямую почтовую рассылку — в последние шесть недель перед промежуточными выборами. Эти средства должны помочь кандидатам от Республиканской партии, оказавшимся в сложном положении в нескольких избирательных гонках, ключевых для сохранения партийного контроля над Конгрессом США, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Суперкомитет политического действия" (super PAC) Трампа — MAGA Inc., который на сегодняшний день уже потратил более 300 миллионов долларов на промежуточные выборы, — направил крупнейшие суммы (непосредственно или через другие подобные структуры) на выборы в Сенат в Техасе, Мичигане и Огайо. Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, республиканцы в этих штатах ведут ожесточенную борьбу, но, по результатам большинства опросов, уступают своим оппонентам-демократам.

Трамп наращивает расходы накануне промежуточных выборов — СМИ

В социальной сети Truth Social Трамп заявил, что планирует потратить от 400 до 500 миллионов долларов до дня выборов, до которого осталось менее двух недель. Как свидетельствуют официальные отчеты, 225 миллионов долларов из этой суммы были направлены через два других "суперкомитета" — No Going Back и Safety & Affordability. Такие структуры могут привлекать и тратить на избирательные кампании неограниченные средства с минимальными ограничениями.

В общей сложности эти комитеты потратили более 36 миллионов долларов на поддержку кандидата в Сенат от Техаса (Кена Пакстона), 30,1 миллиона долларов — на помощь Майку Роджерсу в Мичигане и более 28 миллионов долларов — на поддержку Джона Хастеда в Огайо. Эти три места имеют решающее значение для того, чтобы республиканцы смогли удержать контроль над Сенатом, где в настоящее время они располагают большинством в соотношении 53 к 47.

Чтобы получить контроль над Сенатом США, насчитывающим 100 мест, демократам необходимо получить как минимум четыре дополнительных мандата на промежуточных выборах в ноябре. Их шансы выросли, поскольку чрезвычайно высокие цены на топливо, рейды иммиграционной службы (ICE) и ситуация вокруг Ирана привели к падению популярности Трампа до исторического минимума.

Согласно последним данным эксперта по электоральным прогнозам Нейта Сильвера, вероятность того, что демократы получат контроль над Сенатом (с большинством 53 к 47), превышает 77%, а шансы на получение контроля над Палатой представителей (с большинством 240 к 195) — более 94%.

Илон Маск также присоединился к финансированию, направив средства в Техас — штат, который стал для него новым домом и куда он в последние годы перенес штаб-квартиры своих компаний Tesla и SpaceX. MAGA Inc ждала до последних нескольких недель, чтобы увеличить объем рекламы, что вызвало обеспокоенность среди лидеров республиканцев.

Маск потратил сотни миллионов долларов, чтобы республиканцы сохранили контроль над Конгрессом — что на кону

Мега-доноры республиканцев выступили в поддержку Трампа в прошлом месяце. ⁠Гостиничный и казино-магнат Стивен Винн пожертвовал 8 миллионов долларов, генеральный директор Blackstone Стивен Шварцман и бизнесвумен Дайан Хендрикс пожертвовали по 5 миллионов долларов каждый только в сентябре. Австралийский криптомиллиардер Биджан Тегерани и бизнесмен российского происхождения Константин Соколов пожертвовали в прошлом месяце по 1 миллиону долларов каждый, как свидетельствуют документы.

Хендрикс ​в настоящее время в этом году пожертвовала MAGA Inc 30 миллионов долларов, тогда как Тегерани ​и Соколов пожертвовали по 2 миллиона долларов каждый, согласно документам. По состоянию на прошлую неделю супер PAC все еще располагал 164 миллионами долларов наличных средств. Он ​собрал примерно 450 миллионов долларов за этот предвыборный цикл.