Blackstone Inc.

Президент США намекнул, что готов пойти на уступки по пошлинам, если Китай позволит ByteDance продать TikTok. Администрация Трампа
близка к соглашению с инвесторами.
Amazon и основатель OnlyFans Тим Стокли проявили интерес к приобретению TikTok, поскольку приближается дедлайн для поиска
покупателя в США. Это происходит на фоне обеспокоенностей по поводу связей приложения с Китаем.
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с ByteDance о продаже TikTok в США, которым пользуются 170 миллионов
американцев, будет заключено до субботы. Blackstone может сделать миноритарные инвестиции.
В 2024 году ни один генеральный директор в США не получил зарплату в 100 миллионов долларов. Компенсации руководителей выросли, но
до отметки в 100 миллионов никто не добрался.