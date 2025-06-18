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Трамп собирается в третий раз отложить запрет TikTok

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Белый дом разрешил TikTok работать в США еще 90 дней, чтобы дать время на продажу доли компании. Трамп хочет, чтобы американцы могли безопасно пользоваться TikTok.

Трамп собирается в третий раз отложить запрет TikTok

Белый дом заявил, что позволит TikTok продолжить работу в США еще на 90 дней, продлив дедлайн для популярного китайского приложения социальных сетей, чтобы отказаться от доли в платформе в соответствии с американским законодательством, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

"Президент [Дональд] Трамп подпишет дополнительный указ на этой неделе, чтобы TikTok продолжал работать, - заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. - Как он уже много раз говорил, президент Трамп не хочет, чтобы TikTok ушел в тень".

"Это продление продлится 90 дней, в течение которых администрация будет работать над тем, чтобы эта сделка была закрыта, чтобы американцы могли продолжать использовать TikTok, будучи уверенными в том, что их данные в безопасности", - отметил он.

Дополнение

В прошлом году Конгресс США принял закон, обязывающий ByteDance, китайского владельца TikTok, продать приложение или столкнуться с запретом в США.

Трамп обещал "спасти" приложение и дважды продлевал дедлайн - сначала с января до апреля, а затем с апреля по 19 июня - после того, как не смог заключить сделку, требующую одобрения со стороны Китая.

Перед апрельским дедлайном Белый дом был близок к сделке, которая отделит TikTok от ByteDance и создаст американскую компанию для получения новых инвестиций, что разбавит доли китайских инвесторов.

Согласно условиям этой сделки, инвесторы, включая Andreessen Horowitz и Blackstone, будут владеть примерно половиной американского бизнеса TikTok, тогда как крупные существующие инвесторы, включая General Atlantic, Susquehanna и KKR, будут владеть примерно 30 процентами новой организации.

ByteDance сообщила Белому дому и инвесторам, что Пекин готов одобрить сделку, по словам одного человека, знакомого с этим вопросом. Но после того, как Трамп объявил о введении пошлин на Китай и другие страны 2 апреля, ByteDance сообщил инвесторам, что Пекин отозвал свое одобрение. Белый дом ждал, пока торговая напряженность между США и Китаем снизится, прежде чем попытаться возродить сделку, по словам источника.

В 2020 году, во время своего первого срока на посту президента, Трамп принял меры по блокировке TikTok, написав в указе, что сбор данных "угрожает предоставить Коммунистической партии Китая доступ к личной и конфиденциальной информации американцев".

Однако Трамп изменил свой подход к платформе после того, как использовал ее для охвата молодых избирателей на выборах 2024 года. В мае Трамп сказал NBC, что имеет "немного теплое место в моем сердце для TikTok".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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