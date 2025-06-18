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Трамп збирається втретє відкласти заборону TikTok

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Білий дім дозволив TikTok працювати в США ще 90 днів, щоб дати час на продаж частки компанії. Трамп хоче, щоб американці могли безпечно користуватися TikTok.

Трамп збирається втретє відкласти заборону TikTok

Білий дім заявив, що дозволить TikTok продовжити роботу в США ще на 90 днів, продовживши дедлайн для популярного китайського застосунку соціальних мереж, щоб відмовитися від частки в платформі відповідно до американського законодавства, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

"Президент [Дональд] Трамп підпише додатковий указ цього тижня, щоб TikTok продовжував працювати, - заявила у вівторок прессекретар Білого дому Каролін Лівітт. - Як він уже багато разів говорив, президент Трамп не хоче, щоб TikTok пішов у тінь".

"Це продовження триватиме 90 днів, протягом яких адміністрація працюватиме над тим, щоб ця угода була закрита, щоб американці могли продовжувати використовувати TikTok, будучи впевненими в тому, що їхні дані в безпеці", - зазначив вона.

Доповнення

Минулого року Конгрес США ухвалив закон, який зобов'язує ByteDance, китайського власника TikTok, продати додаток або зіткнутися із забороною в США.

Трамп обіцяв "врятувати" додаток і двічі продовжував дедлайн - спочатку з січня до квітня, а потім із квітня по 19 червня - після того, як не зміг укласти угоду, яка вимагає схвалення з боку Китаю.

Перед квітневим дедлайном Білий дім був близьким до угоди, яка відокремить TikTok від ByteDance та створить американську компанію для отримання нових інвестицій, що розбавить частки китайських інвесторів.

Згідно з умовами цієї угоди, інвестори, включаючи Andreessen Horowitz та Blackstone, володітимуть приблизно половиною американського бізнесу TikTok, тоді як великі існуючі інвестори, включаючи General Atlantic, Susquehanna та KKR, володітимуть приблизно 30 відсотками нової організації.

ByteDance повідомила Білому дому та інвесторам, що Пекін готовий схвалити угоду, за словами однієї людини, знайомої з цим питанням. Але після того, як Трамп оголосив про введення мит на Китай та інші країни 2 квітня, ByteDance повідомив інвесторам, що Пекін відкликав своє схвалення. Білий дім чекав, поки торгова напруга між США та Китаєм знизиться, перш ніж спробувати відродити угоду, за словами джерела.

У 2020 році, під час свого першого терміну на посаді президента, Трамп вжив заходів щодо блокування TikTok, написавши в указі, що збір даних "загрожує надати Комуністичній партії Китаю доступ до особистої та конфіденційної інформації американців".

Проте Трамп змінив свій підхід до платформи після того, як використав її для охоплення молодих виборців на виборах 2024 року. У травні Трамп сказав NBC, що має "трохи тепле місце в моєму серці для TikTok".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
ByteDance
Blackstone Inc.
TikTok
Файненшл таймс
Білий дім
Дональд Трамп
Китайська Народна Республіка
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