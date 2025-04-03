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Дедлайн близко: Amazon и основатель OnlyFans присоединились к борьбе за TikTok в США

Киев • УНН

 • 5044 просмотра

Amazon и основатель OnlyFans Тим Стокли проявили интерес к приобретению TikTok, поскольку приближается дедлайн для поиска покупателя в США. Это происходит на фоне обеспокоенностей по поводу связей приложения с Китаем.

Дедлайн близко: Amazon и основатель OnlyFans присоединились к борьбе за TikTok в США

По мере приближения дедлайна для поиска покупателя TikTok в США на выходных, претенденты на сайт социальных сетей с короткими видеороликами накапливаются, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Amazon и, отдельно, консорциум во главе с основателем OnlyFans Тимом Стокли стали последними, кто бросился на ринг за TikTok. Сайт должен 5 апреля достичь дедлайна, чтобы найти покупателя не из Китая, под угрозой запрета на работу в США.

Чиновники США выразили обеспокоенность по поводу безопасности в связи со связями программы с Китаем, которые TikTok и его владелец ByteDance отрицают. Чиновники администрации Трампа встретятся в среду, чтобы обсудить различные варианты TikTok.

Трамп обсудит судьбу TikTok на встрече в среду02.04.25, 01:57 • 11624 просмотра

Стартап Zoop, которым руководит Стокли, основатель сайта социальных сетей для взрослых OnlyFans, заключил партнерское соглашение с криптовалютным фондом, чтобы представить план поздней стадии торгов по TikTok, сообщили они Reuters в среду.

Официальный представитель администрации США подтвердил, что Amazon отправил письмо вице-президенту США Джей Ди Венсу и министру торговли страны Говарду Лютнику. Акции Amazon выросли примерно на 2% после новостей о ставке на TikTok в последнюю минуту.

Трамп заявил в прошлом месяце, что его администрация связывалась с четырьмя разными группами по продаже платформы, не называя их.

Трамп: вопрос продажи TikTok обсуждается с четырьмя различными группами10.03.25, 12:57 • 15670 просмотров

Частная инвестиционная компания Blackstone обсуждает присоединение к некитайским акционерам ByteDance во главе с Susquehanna International Group и General Atlantic для внесения свежего капитала в заявку на американский бизнес TikTok, сообщило агентство Reuters на прошлой неделе.

Американские инвесторы ByteDance изучают соглашение по TikTok, чтобы успокоить Трампа - FT22.03.25, 09:32 • 27639 просмотров

Американская венчурная компания Andreessen Horowitz также ведет переговоры о привлечении внешнего финансирования для выкупа китайских инвесторов TikTok в рамках заявки, которую возглавляет Oracle и другие американские инвесторы, по отделению ее от ByteDance, сообщило издание Financial Times во вторник.

Переговоры под руководством Белого дома подразумевают планы по выделению американской компании для TikTok и разведению китайской собственности в новом бизнесе до уровня, более низкого чем 20%, необходимого по законодательству США, сообщило агентство Reuters в прошлом месяце.

The New York Times впервые сообщила об участии Amazon в среду. Разные стороны, вовлеченные в переговоры, похоже, не воспринимают заявку Amazon всерьез, сообщило издание The Times.

Дополнение

Будущее приложения, которым пользуется почти половина всех американцев, находится под вопросом с тех пор, как в 2024 году был принят закон, получивший подавляющую двухпартийную поддержку, который требовал от ByteDance продать TikTok до 19 января. Затем срок продлил Трамп.

Чиновники Вашингтона заявили, что владение TikTok компанией ByteDance делает его зависимым от китайского правительства, и Пекин может использовать программу для проведения операций влияния против Соединенных Штатов и сбора данных об американцах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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