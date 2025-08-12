$41.450.06
17:43 • 2202 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
15:14 • 24031 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 24500 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 45026 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 29699 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 34028 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 83698 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 81188 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 80299 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 37516 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Пятая часть «Шрека» перенесена с декабря 2026 года на 30 июня 2027 года. Режиссерами фильма станут Уолт Дорн и Конрад Вернон.

Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена

Пятое приключение знаменитого зеленого великана на большом экране уже дважды откладывалось студиями Universal и DreamWorks Animation.

Передает УНН со ссылкой на Variety и The Hollywood Reporter.

Детали

"Шрек 5" - дата выхода перенесена с 23 декабря 2026 года на среду, 30 июня 2027 года. То есть не будет выходить в прокат в период праздничного сезона, в конце декабря 2026 года, вместе с фильмами "Мстители: Судный день", "Дюна: Часть III" и "Ледниковый период 6". Студии не сообщили причину изменения. Впрочем, сейчас известно, что Universal достигла хороших результатов, запуская производство в течение лета в Северной Америке.

Также всем, кто интересуется, сообщено, что режиссерами фильма "Шрек 5" будет ветеран франшизы Уолт Дорн, написавший сценарий ко второму и третьему фильмам, и Конрад Вернон, снявший "Шрек 2" (2004) и озвучивший Куки Куки.

Трейлер-тизер "Шрек 5" раскрыл участие Зендеи в актерском составе28.02.25, 16:12 • 18094 просмотра

Сценарий к новому фильму написал Майкл Маккаллер, известный своей работой над фильмом "Босс-молокосос" (2017).

Справка

Студии Universal и DreamWorks Animation создают фильм "Шрек 5", первый фильм основной серии со времен "Шрек навсегда" 2010 года.

"Шрек", основанный на книге Уильяма Стейга, стартовал как кинофраншиза с оскароносного фильма 2001 года. В центре внимания — людоед по имени Шрек, который влюбляется в Фиону, принцессу Далекого Далекого Королевства, а Осел принес Шреку комическое облегчение и дружбу.

Напомним

Первый фильм о Шреке собрал в прокате 500 миллионов долларов, прежде чем получить "Оскар". Франшиза (включая фильмы "Кот в сапогах") собрала почти 4 миллиарда долларов, так что можно смело сказать, что успех будущей пятой части гарантирован.

Ранее УНН передавал, что американский актер Эдди Мерфи, который озвучил Осла в серии мультфильмов "Шрек" подтвердил участие в отдельном фильме, посвященном его герою.

Игорь Тележников

КультураУНН Lite