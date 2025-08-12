Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена

Пятое приключение знаменитого зеленого великана на большом экране уже дважды откладывалось студиями Universal и DreamWorks Animation.

Передает УНН со ссылкой на Variety и The Hollywood Reporter.

Детали

"Шрек 5" - дата выхода перенесена с 23 декабря 2026 года на среду, 30 июня 2027 года. То есть не будет выходить в прокат в период праздничного сезона, в конце декабря 2026 года, вместе с фильмами "Мстители: Судный день", "Дюна: Часть III" и "Ледниковый период 6". Студии не сообщили причину изменения. Впрочем, сейчас известно, что Universal достигла хороших результатов, запуская производство в течение лета в Северной Америке.

Также всем, кто интересуется, сообщено, что режиссерами фильма "Шрек 5" будет ветеран франшизы Уолт Дорн, написавший сценарий ко второму и третьему фильмам, и Конрад Вернон, снявший "Шрек 2" (2004) и озвучивший Куки Куки.

Сценарий к новому фильму написал Майкл Маккаллер, известный своей работой над фильмом "Босс-молокосос" (2017).

Справка

Студии Universal и DreamWorks Animation создают фильм "Шрек 5", первый фильм основной серии со времен "Шрек навсегда" 2010 года.

"Шрек", основанный на книге Уильяма Стейга, стартовал как кинофраншиза с оскароносного фильма 2001 года. В центре внимания — людоед по имени Шрек, который влюбляется в Фиону, принцессу Далекого Далекого Королевства, а Осел принес Шреку комическое облегчение и дружбу.

Напомним

Первый фильм о Шреке собрал в прокате 500 миллионов долларов, прежде чем получить "Оскар". Франшиза (включая фильмы "Кот в сапогах") собрала почти 4 миллиарда долларов, так что можно смело сказать, что успех будущей пятой части гарантирован.

