Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено

П'ята пригода знаменитого зеленого велетня на великому екрані вже двічі відкладалася студіями Universal і DreamWorks Animation.

Передає УНН із посиланням на Variety та The Hollywood Reporter.

Деталі

"Шрек 5" - дату виходу перенесено з 23 грудня 2026 року на середу, 30 червня 2027 року. Тобто не виходитиме в прокат у період святкового сезону, наприкінці грудня 2026 року, разом з фільмами "Месники: Судний день", "Дюна: Частина III" та "Льодовиковий період 6". Студії не повідомили причину зміни. Втім, наразі відомо, що Universal досягла хороших результатів, запускаючи виробництво протягом літа в Північній Америці.

Також всім хто цікавиться, повідомлено, що режисерами фільму "Шрек 5" буде ветеран франшизи Волт Дорн, який написав сценарій до другого та третього фільмів, та Конрад Вернон, який зняв "Шрек 2" (2004) та озвучив Кукі Кукі.

Трейлер-тизер "Шрек 5" розкрив участь Зендеї в акторському складі

Сценарій до нового фільму написав Майкл Маккаллер, відомий своєю роботою над фільмом "Босс Бебі" (2017).

Довідка

Студії Universal та DreamWorks Animation створюють фільм "Шрек 5", перший фільм основної серії з часів "Шрек назавжди" 2010 року.

"Шрек", заснований на книзі Вільяма Стейга, стартував як кінофраншиза з оскароносного фільму 2001 року. У центрі уваги — людожер на ім'я Шрек, який закохується у Фіону, принцесу Далекого Далекого Краю, а Осел приніс Шреку комічне полегшення та дружбу.

Нагадаємо

Перший фільм про Шрека зібрав у прокаті 500 мільйонів доларів, перш ніж отримати "Оскар". Франшиза (включаючи фільми "Кіт у чоботях") зібрала майже 4 мільярди доларів, тож можна сміливо сказати, що успіх майбутньої п’ятої частини гарантований.

Раніше УНН передавав, що американський актор Едді Мерфі, який озвучив Віслюка в серії мультфільмів "Шрек" підтвердив участь у окремому фільмі, присвяченому його герою.