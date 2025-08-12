$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14 • 24826 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 25108 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 45922 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
13:29 • 30136 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 34637 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 86714 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 84010 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 82936 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 38790 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено

Київ • УНН

 • 344 перегляди

П'ята частина "Шрека" перенесена з грудня 2026 року на 30 червня 2027 року. Режисерами фільму стануть Волт Дорн та Конрад Вернон.

Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено

П'ята пригода знаменитого зеленого велетня на великому екрані вже двічі відкладалася студіями Universal і DreamWorks Animation.

Передає УНН із посиланням на Variety та The Hollywood Reporter.

Деталі

"Шрек 5" - дату виходу перенесено з 23 грудня 2026 року на середу, 30 червня 2027 року. Тобто не виходитиме в прокат у період святкового сезону, наприкінці грудня 2026 року, разом з фільмами "Месники: Судний день", "Дюна: Частина III" та "Льодовиковий період 6". Студії не повідомили причину зміни. Втім, наразі відомо, що Universal досягла хороших результатів, запускаючи виробництво протягом літа в Північній Америці.

Також всім хто цікавиться, повідомлено, що режисерами фільму "Шрек 5" буде ветеран франшизи Волт Дорн, який написав сценарій до другого та третього фільмів, та Конрад Вернон, який зняв "Шрек 2" (2004) та озвучив Кукі Кукі.

Трейлер-тизер "Шрек 5" розкрив участь Зендеї в акторському складі28.02.25, 16:12 • 18094 перегляди

Сценарій до нового фільму написав Майкл Маккаллер, відомий своєю роботою над фільмом "Босс Бебі" (2017).

Довідка

Студії Universal та DreamWorks Animation створюють фільм "Шрек 5", перший фільм основної серії з часів "Шрек назавжди" 2010 року.

"Шрек", заснований на книзі Вільяма Стейга, стартував як кінофраншиза з оскароносного фільму 2001 року. У центрі уваги — людожер на ім'я Шрек, який закохується у Фіону, принцесу Далекого Далекого Краю, а Осел приніс Шреку комічне полегшення та дружбу.

Нагадаємо

Перший фільм про Шрека зібрав у прокаті 500 мільйонів доларів, перш ніж отримати "Оскар". Франшиза (включаючи фільми "Кіт у чоботях") зібрала майже 4 мільярди доларів, тож можна сміливо сказати, що успіх майбутньої п’ятої частини гарантований.

Раніше УНН передавав, що американський актор Едді Мерфі, який озвучив Віслюка в серії мультфільмів "Шрек" підтвердив участь у окремому фільмі, присвяченому його герою.

Ігор Тележніков

КультураУНН Lite