Трейлер-тизер "Шрек 5" розкрив участь Зендеї в акторському складі

DreamWorks оголосила акторський склад "Шрека 5" у короткому кліпі, де спираєтся на меми і тренди TikTok, пише УНН з посиланням на Mashable.

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У короткому 27-секундному відео Шрек прокручує короткі кліпи на "чарівному дзеркалі" (Magic Mirror) у манері, що нагадує стрічку TikTok, - і відповідно відчуває відразу до сумнівних зображень себе, з якими він стикається.

Випускник "Шрека" Майк Маєрс повертається, щоб озвучити огра, поряд із Кемерон Діас у ролі принцеси Фіони та Едді Мерфі в ролі Віслюка. "Знімати фільм про Шрека без цих трьох було б просто святотатством на цьому етапі", - зазначає видання. Менш очікуваним, як зазначається, стало відкриття того, що до акторського складу долучиться Зендея - акторка з "Ейфорії" (Euphoria) озвучить доньку Шрека та Фіони.

Діти Шрека та Фіони вперше з'явилися у "Шреку Третьому" 2007 року, де народилися трійнята Фергус, Фаркл і Феліція. Можна з упевненістю припустити, що юна огр Зендеї - це вже доросла Феліція, проте поки що не відомо, чи будуть у "Шреку 5" також її брати, або хто може їх озвучувати.

Мало що було розкрито про сюжет "Шрека 5", який є першою частиною основної серії фільмів про Шрека після "Шрека назавжди" 2010 року. "Хоча, судячи з цього тизеру, схоже, що DreamWorks черпає натхнення зі статусу Шрека як стійкого інтернет-мема", - зазначає видання.