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Трейлер-тизер "Шрек 5" раскрыл участие Зендеи в актерском составе

Киев • УНН

 • 18057 просмотра

В новом тизере DreamWorks анонсировала возвращение оригинального каста "Шрека" и новое пополнение. Зендея озвучит повзрослевшую дочь главных героев, а тизер построен на отсылках к TikTok и мемам.

Трейлер-тизер "Шрек 5" раскрыл участие Зендеи в актерском составе

DreamWorks объявила актерский состав "Шрека 5" в коротком клипе, опираясь на мемы и тренды TikTok, пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

В коротком 27-секундном видео Шрек прокручивает короткие клипы на "волшебном зеркале" (Magic Mirror) в манере, напоминающей ленту TikTok, - и соответственно испытывает отвращение к сомнительным изображениям себя, с которыми он сталкивается.

Выпускник "Шрека" Майк Майерс возвращается, чтобы озвучить титульного огра, наряду с Кэмерон Диас в роли принцессы Фионы и Эдди Мерфи в роли Осла. "Снимать фильм о Шреке без этих троих было бы просто святотатством на данном этапе", - отмечает издание. Менее ожидаемым, как отмечается, стало открытие того, что к актерскому составу присоединится Зендея - актриса Эйфории озвучит дочь Шрека и Фионы.

Дети Шрека и Фионы впервые появились в "Шреке Третьем" 2007 года, где родились тройняшки Фергус, Фаркл и Фелиция. Можно с уверенностью предположить, что юная огр Зендеи - это уже взрослая Фелиция, однако пока не известно, будут ли в "Шреке 5" также ее братья, или кто может их озвучивать.

Мало что было раскрыто о сюжете "Шрека 5", который является первой частью основной серии фильмов о Шреке после "Шрека навсегда" 2010 года. "Хотя, судя по этому тизеру, похоже, что DreamWorks черпает вдохновение из статуса Шрека как устойчивого интернет-мема", - отмечает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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