У Конгресі США пропонують заборонити перейменування федеральних об'єктів на честь Трампа
Київ • УНН
У Конгресі США зареєстровано законопроєкт, що забороняє перейменовувати федеральні будівлі чи землі на честь чинного президента. Це стало відповіддю на додавання імені Дональда Трампа до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді.
У Конгресі США зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі чи іншого активу на честь чинного президента. Про це повідомляє УНН із посиланням на Newsweek.
Деталі
Зазначається, що законопроєкт став відповіддю на нещодавнє рішення додати ім'я президента Дональда Трампа до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді.
Тривала суперечка щодо перейменування федеральних пам'яток підкреслює напруженість між виконавчою владою та Конгресом щодо контролю над національними пам'ятками
Як вказала конгресменка Ейпріл Макклейн Делані з Демократичної партії, "Конгрес повинен припинити "брендування Трампом" наших національних скарбів та меморіалів".
Нагадаємо
Днями біля головного входу до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді розпочалися роботи з монтажу імені Дональда Трампа. Робітники на риштуваннях, прикритих синім брезентом, уже встановили літеру "D" та напис "Donald".
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу впав до історичного мінімуму – ЗМІ26.12.25, 21:51 • 4274 перегляди