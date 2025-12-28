$41.930.00
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 15012 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 28945 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 26863 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 24192 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 22342 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 19604 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 40921 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38761 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 106644 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Конгресі США пропонують заборонити перейменування федеральних об'єктів на честь Трампа

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Конгресі США зареєстровано законопроєкт, що забороняє перейменовувати федеральні будівлі чи землі на честь чинного президента. Це стало відповіддю на додавання імені Дональда Трампа до назви Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді.

У Конгресі США пропонують заборонити перейменування федеральних об'єктів на честь Трампа

У Конгресі США зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити перейменування будь-якої федеральної будівлі, землі чи іншого активу на честь чинного президента. Про це повідомляє УНН із посиланням на Newsweek.

Деталі

Зазначається, що законопроєкт став відповіддю на нещодавнє рішення додати ім'я президента Дональда Трампа до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді.

Тривала суперечка щодо перейменування федеральних пам'яток підкреслює напруженість між виконавчою владою та Конгресом щодо контролю над національними пам'ятками

- пише видання.

Як вказала конгресменка Ейпріл Макклейн Делані з Демократичної партії, "Конгрес повинен припинити "брендування Трампом" наших національних скарбів та меморіалів".

Нагадаємо

Днями біля головного входу до Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді розпочалися роботи з монтажу імені Дональда Трампа. Робітники на риштуваннях, прикритих синім брезентом, уже встановили літеру "D" та напис "Donald".

Вадим Хлюдзинський

