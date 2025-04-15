Джон Ф. Кеннеді

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20705 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 138086 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128645 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126713 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128891 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193168 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76897 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Президент США з 1961 по 1963 рік
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9 квітня – День національної єдності Грузії, річниця трагічних подій 1989 року. Також відзначають день Черчилля та антикваріату.

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Всесвітній день історика, День народження пральної машини: що ще відзначають 28 березня

Сьогодні відзначають Всесвітній день історика, вшановуючи внесок істориків у розуміння минулого. Також, день народження пральної машини, яку запатентував Джеймс Кінг у 1851.

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Політика Трампа на тлі його "повороту у бік москви" підштовхує союзників до думок про власний ядерний щит - FT

Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.

Політика • 24 березня, 07:57 • 31382 перегляди

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

У США вивчають розсекречені документи про вбивство Джона Кеннеді. Вони показують, як ЦРУ стежило за Лі Гарві Освальдом до вбивства, але повністю не розкривають таємницю.

Новини Світу • 20 березня, 15:29 • 317328 перегляди

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Національний архів США опублікував розсекречені документи про вбивства Джона та Роберта Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга. Раніше Трамп видав указ про оприлюднення цих матеріалів.

Політика • 19 березня, 01:18 • 49018 перегляди

Трамп обіцяє розкрити 80 тисяч сторінок засекречених документів про вбивство Кеннеді

Дональд Трамп заявив, що буде оприлюднено 80 тисяч сторінок засекречених документів у справі про вбивство Джона Кеннеді. Раніше ФБР розкрило 14 000 сторінок справи.

Новини Світу • 17 березня, 21:00 • 13797 перегляди

Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів: що можна відзначити 15 березня

Щорічно 15 березня відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів. Також, це Всесвітній день промов та ораторського мистецтва.

Суспільство • 15 березня, 04:30 • 14719 перегляди

ФБР виявило 2400 нових фактів про вбивство колишнього президента США Кеннеді

ФБР виявило близько 2400 нових нерозсекречених документів про вбивство президента Кеннеді, загалом 14 тисяч сторінок матеріалів. Документи раніше не передавалися комісії з розсекречення та не потрапили до Національного архіву.

Новини Світу • 11 лютого, 22:27 • 25689 перегляди

Після указу Трампа ФБР розкрило приховані файли про вбивство Кеннеді

ФБР виявило близько 14 000 сторінок засекречених документів про вбивство президента Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ Дональда Трампа про розсекречення всіх матеріалів справи.

Новини Світу • 11 лютого, 09:24 • 30677 перегляди

Конгресмен запропонував дозволити Трампу балотуватися на третій термін

Республіканець Енді Оглс запропонував поправку до Конституції США, яка дозволить Трампу обиратися на третій термін. Сам Трамп раніше заявляв, що не має наміру балотуватися більше двох термінів.

Новини Світу • 24 січня, 09:00 • 25978 перегляди

Трамп наказав розсекретити документи про вбивство Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Президент США Дональд Трамп наказав опублікувати засекречені документи про вбивства Джона і Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. План розсекречування має бути представлений протягом 15 днів.

Новини Світу • 23 січня, 22:47 • 31227 перегляди

Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивства Кеннеді та Лютера Кінга

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про плани розкрити таємні документи щодо вбивств Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Про це він повідомив під час виступу на мітингу в Capital One Arena у Вашингтоні.

Новини Світу • 20 січня, 02:55 • 26236 перегляди

Директор ФБР поставив під сумнів, чи був Трамп поранений кулею під час замаху

Крістофер Рей поставив під сумнів, чи потрапила куля у вухо Трампа під час замаху в Пенсильванії. ФБР розслідує стрілянину як акт внутрішнього тероризму, мотиви нападника залишаються невідомими.

Новини Світу • 25 липня, 08:29 • 18409 перегляди

ФБР: підозрюваний у замаху на Трампа шукав інформацію про вбивство Кеннеді

ФБР виявило, що підозрюваний у замаху на Трампа шукав інформацію про вбивство Кеннеді. Він також досліджував місцевість дроном перед виступом Трампа та мав при собі вибухівку.

Політика • 24 липня, 21:28 • 25426 перегляди