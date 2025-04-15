Джон Ф. Кеннеді

9 квітня – День національної єдності Грузії, річниця трагічних подій 1989 року. Також відзначають день Черчилля та антикваріату.
Сьогодні відзначають Всесвітній день історика, вшановуючи внесок істориків у розуміння минулого. Також, день народження пральної машини, яку запатентував Джеймс Кінг у 1851.
Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.
У США вивчають розсекречені документи про вбивство Джона Кеннеді. Вони показують, як ЦРУ стежило за Лі Гарві Освальдом до вбивства, але повністю не розкривають таємницю.
Національний архів США опублікував розсекречені документи про вбивства Джона та Роберта Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга. Раніше Трамп видав указ про оприлюднення цих матеріалів.
Дональд Трамп заявив, що буде оприлюднено 80 тисяч сторінок засекречених документів у справі про вбивство Джона Кеннеді. Раніше ФБР розкрило 14 000 сторінок справи.
Щорічно 15 березня відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів та Міжнародний день захисту дитинчат тюленів. Також, це Всесвітній день промов та ораторського мистецтва.
ФБР виявило близько 2400 нових нерозсекречених документів про вбивство президента Кеннеді, загалом 14 тисяч сторінок матеріалів. Документи раніше не передавалися комісії з розсекречення та не потрапили до Національного архіву.
ФБР виявило близько 14 000 сторінок засекречених документів про вбивство президента Кеннеді у 1963 році. Це стало відповіддю на указ Дональда Трампа про розсекречення всіх матеріалів справи.
Республіканець Енді Оглс запропонував поправку до Конституції США, яка дозволить Трампу обиратися на третій термін. Сам Трамп раніше заявляв, що не має наміру балотуватися більше двох термінів.
Президент США Дональд Трамп наказав опублікувати засекречені документи про вбивства Джона і Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. План розсекречування має бути представлений протягом 15 днів.
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про плани розкрити таємні документи щодо вбивств Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. Про це він повідомив під час виступу на мітингу в Capital One Arena у Вашингтоні.
Крістофер Рей поставив під сумнів, чи потрапила куля у вухо Трампа під час замаху в Пенсильванії. ФБР розслідує стрілянину як акт внутрішнього тероризму, мотиви нападника залишаються невідомими.
ФБР виявило, що підозрюваний у замаху на Трампа шукав інформацію про вбивство Кеннеді. Він також досліджував місцевість дроном перед виступом Трампа та мав при собі вибухівку.