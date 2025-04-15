Джон Ф. Кеннеді

ФБР: підозрюваний у замаху на Трампа шукав інформацію про вбивство Кеннеді

ФБР виявило, що підозрюваний у замаху на Трампа шукав інформацію про вбивство Кеннеді. Він також досліджував місцевість дроном перед виступом Трампа та мав при собі вибухівку.