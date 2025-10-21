Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix

$41.760.03
48.660.10
ukenru
12:57 • 2298 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 9574 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
10:33 • 14850 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
10:26 • 17552 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
09:34 • 17627 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
08:55 • 17876 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
07:53 • 16467 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
21 жовтня, 07:32 • 15100 перегляди
рф знову атакувала енергетику в двох областях, Чернігів і частина регіону без світла
21 жовтня, 06:03 • 31540 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 20622 перегляди
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
82%
750мм
Популярнi новини
Україну 21 жовтня накриє холодний атмосферний фронт: де очікувати дощі та заморозкиPhoto21 жовтня, 03:36 • 12185 перегляди
Повний блекаут у Чернігові після атаки рф: водоканал пояснив, де брати воду21 жовтня, 03:55 • 9462 перегляди
рф уночі атакувала Україну балістикою, 58 з 98 ворожих дронів знешкоджено21 жовтня, 05:40 • 7218 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 25258 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 24480 перегляди
Публікації
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto07:50 • 24787 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 31540 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 39307 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 96443 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 68004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Білоус
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Будапешт
Сполучені Штати Америки
Університет культури
Реклама
УНН Lite
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix12:00 • 3674 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 25528 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 23146 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 79436 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 74036 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм
Financial Times

Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix

Київ • УНН

 • 3678 перегляди

Стрімінговий сервіс Netflix замовив драматичний серіал "Кеннеді" про життя впливової родини Кеннеді. Майкл Фассбендер зіграє Джозефа Кеннеді-старшого в першому сезоні з восьми серій.

Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix
michaelfassbender.org

Стримінговим сервісом Netflix замовлено драматичний серіал про сім'ю Кеннеді, Майкл Фассбендер зіграє Джозефа Кеннеді-старшого, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Netflix та Chernin Entertainment, як повідомляється, дали добро на створення драматичного серіалу про життя впливової родини Кеннеді.

Серіал під назвою "Кеннеді" ("Kennedy") заснований на книзі Фредріка Логевалля "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956". Майкл Фассбендер зіграє главу родини Кеннеді, Джозефа Кеннеді-старшого. Netflix замовив перший сезон із восьми серій.

Новина про серіал з'явилася майже через два роки після того, як Variety ексклюзивно повідомив про розробку серіалу на стримінговому сервісі. Тоді джерела повідомляли, що Netflix розглядає серіал як американську версію серіалу "Корона" ("The Crown"), яка протягом кількох сезонів розповідатиме про сходження сім'ї Кеннеді до вершин американської політики.

Сюжет

Офіційний логлайн серіалу каже: ""Кеннеді" розкриває інтимне життя, любов, суперництво та трагедії, які сформували найкультовішу династію в сучасній історії та допомогли створити світ, у якому ми живемо сьогодні. Дія першого сезону, починаючи з 1930-х років, оповідає про неймовірне сходження Джо (Фассбендер) і Роуз Кеннеді та їхніх дев'ятьох дітей, включаючи бунтаря другого сина Джека, який щосили намагається вирватися з тіні "золотого хлопчика" - свого старшого брата".

Доповнення

Це друга головна роль Фассбендера на телебаченні останніми роками. Він також знімається в серіалі Paramount+ Premium "Агентство" ("The Agency"), який зараз готується до другого сезону. Фассбендер відомий насамперед своєю роботою в кіно: він знявся в таких фільмах, як "12 років рабства" ("12 Years a Slave") та "Стів Джобс" ("Steve Jobs"), обидва з яких принесли йому номінації на премію "Оскар", а також у фільмах "Безславні виродки" ("Inglorious Basters"), "Сором" ("Shame"), "Френк" ("Frank") та кількох фільмах франшиз "Чужий" ("Alien") та "Люди Ікс" ("X-Men").

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе14.03.25, 14:29 • 119281 перегляд

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Вибори в США
Фільм
Серіали
Джон Ф. Кеннеді
Netflix