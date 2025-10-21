Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix

michaelfassbender.org

Стримінговим сервісом Netflix замовлено драматичний серіал про сім'ю Кеннеді, Майкл Фассбендер зіграє Джозефа Кеннеді-старшого, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Netflix та Chernin Entertainment, як повідомляється, дали добро на створення драматичного серіалу про життя впливової родини Кеннеді.

Серіал під назвою "Кеннеді" ("Kennedy") заснований на книзі Фредріка Логевалля "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956". Майкл Фассбендер зіграє главу родини Кеннеді, Джозефа Кеннеді-старшого. Netflix замовив перший сезон із восьми серій.

Новина про серіал з'явилася майже через два роки після того, як Variety ексклюзивно повідомив про розробку серіалу на стримінговому сервісі. Тоді джерела повідомляли, що Netflix розглядає серіал як американську версію серіалу "Корона" ("The Crown"), яка протягом кількох сезонів розповідатиме про сходження сім'ї Кеннеді до вершин американської політики.

Сюжет

Офіційний логлайн серіалу каже: ""Кеннеді" розкриває інтимне життя, любов, суперництво та трагедії, які сформували найкультовішу династію в сучасній історії та допомогли створити світ, у якому ми живемо сьогодні. Дія першого сезону, починаючи з 1930-х років, оповідає про неймовірне сходження Джо (Фассбендер) і Роуз Кеннеді та їхніх дев'ятьох дітей, включаючи бунтаря другого сина Джека, який щосили намагається вирватися з тіні "золотого хлопчика" - свого старшого брата".

Доповнення

Це друга головна роль Фассбендера на телебаченні останніми роками. Він також знімається в серіалі Paramount+ Premium "Агентство" ("The Agency"), який зараз готується до другого сезону. Фассбендер відомий насамперед своєю роботою в кіно: він знявся в таких фільмах, як "12 років рабства" ("12 Years a Slave") та "Стів Джобс" ("Steve Jobs"), обидва з яких принесли йому номінації на премію "Оскар", а також у фільмах "Безславні виродки" ("Inglorious Basters"), "Сором" ("Shame"), "Френк" ("Frank") та кількох фільмах франшиз "Чужий" ("Alien") та "Люди Ікс" ("X-Men").

