Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Замість того, щоб зосередитися на своєму прослуховуванні на роль Джеймса Бонда, актор Майкл Фассбендер у підсумку став рекламником своїх конкурентів, пише The Hollywood Reporter, передає УНН.

Деталі

Номінований на "Оскар" актор був гостем недавнього випуску подкасту Happy Sad Confused, де він згадав, як випадково "прорекламував" Деніела Крейга на роль 007, а не себе під час прослуховування на роль у "Казино "Рояль" у 2006 році.

Після того, як ведучий Джош Хоровіц запитав його, чи була "коли-небудь справжня розмова про Бонда" за участю Фассбендера, актор з "Людей Ікс" відповів: "Я зустрічався з Барбарою Брокколі, знаєте, просто мимохідь, і насправді я пройшов прослуховування до того, як Деніела [Крейга] затвердили на роль, але я не думаю, що я коли-небудь був у цьому".

"Але я пам'ятаю, як зайшов у ту кімнату і зустрівся з нею і [Майклом Г.] Вілсоном, і, здається, я подумав: "Деніел Крейг - це…" Не знаю, навіщо я його просував, мені слід було просувати себе", - додав він.

Фассбендер іронізував: "Ось що я казав, я був жахливий на прослуховуваннях". В іншому місці інтерв'ю він також зазначив, що його прослуховування на "Божевільний Макс: Дорога люті" було "жахливим", тому що він запізнився.

Хоча акторові з "Прометея" не вдалося приміряти костюм Бонда, зрештою він не міг не похвалити Крейга, який був головним у франшизі в п'яти фільмах з 2006 по 2021 рік, після Пірса Броснана. "Очевидно, Деніел виконав фантастичну роботу і став, як мені здається, найуспішнішим Бондом в історії, але на цьому все і закінчилося, після цього розмов більше не було", - сказав Фассбендер.

Доповнення

Протягом багатьох років на роль Джеймса Бонда претендували багато акторів, однак більшість людей звернули свою увагу на те, хто стане наступним агентом 007 після останньої появи Крейга у фільмі 2021 року "Не час помирати". Хоча поки що нічого не було розкрито, оскільки пошуки тривають, франшиза нещодавно отримала поштовх, коли було оголошено, що Amazon MGM Studios отримає творчий контроль над франшизою про Джеймса Бонда. Вілсон і Брокколі залишаться співвласниками 60-річної власності.