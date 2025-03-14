Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Вместо того, чтобы сосредоточиться на своем прослушивании на роль Джеймса Бонда, актер Майкл Фассбендер в итоге стал рекламщиком своих конкурентов, пишет The Hollywood Reporter, передает УНН.

Детали

Номинированный на "Оскар" актер был гостем недавнего выпуска подкаста Happy Sad Confused, где он вспомнил, как случайно "прорекламировал" Дэниела Крейга на роль 007, а не себя во время прослушивания на роль в Казино "Рояль" в 2006 году.

После того, как ведущий Джош Хоровиц спросил его, был ли "когда-нибудь настоящий разговор о Бонде" с участием Фассбендера, актер из "Людей Икс" ответил: "Я встречался с Барбарой Брокколи, знаете ли, просто мимоходом, и на самом деле я прошел прослушивание до того, как Дэниела [Крейга] утвердили на роль, но я не думаю, что я когда-либо был в этом".

"Но я помню, как зашел в ту комнату и встретился с ней и [Майклом Г.] Уилсоном, и, кажется, я подумал: "Дэниел Крейг…" Не знаю, зачем я его продвигал, мне следовало продвигать себя", - добавил он.

Фассбендер иронизировал: "Вот что я говорил, я был ужасен на прослушиваниях". В другом месте интервью он также отметил, что его прослушивание на "Безумный Макс: Дорога ярости" было "ужасным", потому что он опоздал.

Хотя актеру "Прометея" не удалось примерить костюм Бонда, в конечном итоге он не мог не похвалить Крейга, который был главным во франшизе в пяти фильмах с 2006 по 2021 год, после Пирса Броснана. "Очевидно, Дэниел проделал фантастическую работу и стал, как мне кажется, самым успешным Бондом в истории, но на этом все и закончилось, после этого разговоров больше не было", - сказал Фассбендер.

Дополнение

На протяжении многих лет на роль Джеймса Бонда претендовали многие актеры, однако большинство людей обратили свое внимание на то, кто станет следующим агентом 007 после последнего появления Крейга в фильме 2021 года "Не время умирать". Хотя пока ничего не было раскрыто, поскольку поиски продолжаются, франшиза недавно получила встряску, когда было объявлено, что Amazon MGM Studios получит творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде. Уилсон и Брокколи останутся совладельцами 60-летней собственности.