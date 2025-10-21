Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix
Киев • УНН
Стриминговый сервис Netflix заказал драматический сериал "Кеннеди" о жизни влиятельной семьи Кеннеди. Майкл Фассбендер сыграет Джозефа Кеннеди-старшего в первом сезоне из восьми серий.
Детали
Netflix и Chernin Entertainment, как сообщается, дали добро на создание драматического сериала о жизни влиятельной семьи Кеннеди.
Сериал под названием "Кеннеди" ("Kennedy") основан на книге Фредрика Логевалля "JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956". Майкл Фассбендер сыграет главу семьи Кеннеди, Джозефа Кеннеди-старшего. Netflix заказал первый сезон из восьми серий.
Новость о сериале появилась почти через два года после того, как Variety эксклюзивно сообщил о разработке сериала на стриминговом сервисе. Тогда источники сообщали, что Netflix рассматривает сериал как американскую версию сериала "Корона" ("The Crown"), которая на протяжении нескольких сезонов будет рассказывать о восхождении семьи Кеннеди к вершинам американской политики.
Сюжет
Официальный логлайн сериала гласит: ""Кеннеди" раскрывает интимную жизнь, любовь, соперничество и трагедии, которые сформировали самую культовую династию в современной истории и помогли создать мир, в котором мы живем сегодня. Действие первого сезона, начиная с 1930-х годов, повествует о невероятном восхождении Джо (Фассбендер) и Роуз Кеннеди и их девятерых детей, включая бунтаря второго сына Джека, который изо всех сил пытается вырваться из тени "золотого мальчика" - своего старшего брата".
Дополнение
Это вторая главная роль Фассбендера на телевидении за последние годы. Он также снимается в сериале Paramount+ Premium "Агентство" ("The Agency"), который сейчас готовится ко второму сезону. Фассбендер известен прежде всего своей работой в кино: он снялся в таких фильмах, как "12 лет рабства" ("12 Years a Slave") и "Стив Джобс" ("Steve Jobs"), оба из которых принесли ему номинации на премию "Оскар", а также в фильмах "Бесславные ублюдки" ("Inglorious Basters"), "Стыд" ("Shame"), "Фрэнк" ("Frank") и нескольких фильмах франшиз "Чужой" ("Alien") и "Люди Икс" ("X-Men").
