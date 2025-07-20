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Міжнародний день Місяця та День металурга: що ще відзначають 20 липня

Київ • УНН

 • 226 перегляди

20 липня відзначають Міжнародний день Місяця на честь висадки "Аполлона-11" у 1969 році та День металурга, професійне свято працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Також цього дня святкують Міжнародний день торта, Всесвітній день стрибка, Міжнародний день шахів та День Святого Пророка Іллі.

Міжнародний день Місяця та День металурга: що ще відзначають 20 липня

Сьогодні, 20 липня відзначають Міжнародний день Місяця та День металурга, професійне свято людей, які працюють у галузі металургії та гірничодобувної промисловості, що відіграє ключову роль в економіці України, пише УНН.

Міжнародний день Місяця 

Щороку 20 липня світ відзначає Міжнародний день Місяця - на згадку про одну з найбільших перемог у космічній історії. Саме цього дня в 1969 році астронавти місії "Аполлон-11" вперше ступили на поверхню супутника Землі. Свято вшановує не лише цю подію, а й загалом прагнення людства досліджувати космос та надихає на майбутні відкриття.

Хоча найвідомішою стала місія NASA, космічні дослідження Місяця почались ще раніше. У 1959 році радянський апарат "Луна-2" став першим, хто досягнув місячної поверхні. Після цього до вивчення Місяця долучились також країни Європи, Японія, Китай, Індія, Ізраїль та інші. А ось переломним моментом став саме політ "Аполлона-11". 20 липня Ніл Армстронг та Базз Олдрін вийшли на Місяць, а світ почув легендарну фразу Армстронга: "Це один маленький крок для людини, але гігантський стрибок для людства". Місія виконала обіцянку президента Джона Кеннеді, що американці ступлять на Місяць до кінця 60-х років.

У 2021 році Генеральна Асамблея ООН офіційно проголосила 20 липня Міжнародним днем Місяця. Ініціатором стала Асоціація Місячного селища (MVA), яка подала відповідний запит до Комітету ООН з мирного використання космічного простору.

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День без купальників 

Щороку в третю неділю липня в Іспанії відзначають День без купальників - ініціативу, яку започаткувала Федерація натуристів Іспанії. Спочатку подія була розрахована здебільшого на місцевих мешканців і туристів у межах країни, але з часом здобула міжнародне визнання. У 2010 році на Всесвітньому конгресі в Італії цей день офіційно отримав статус Міжнародного.

Основна мета свята - сприяти прийняттю наготи як соціально прийнятної форми свободи самовираження та заохочувати повагу до різних форм відпочинку на пляжі. Йдеться не лише про засмагу без купальника, а про право кожного людини бути собою - у чому (чи без чого) б вона не була.

Цей день - не про провокацію чи епатаж, а про рівність, недискримінацію та право на особистий вибір. Людей закликають приходити на будь-які пляжі, навіть ті, що зазвичай не є нудистськими, без купальників, але з повагою до інших. 

Міжнародний день торта 

20 липня відзначається відносно молоде, але дуже яскраве свято - Міжнародний День Торта, присвячене ідеям миру, дружби та взаєморозуміння між людьми та країнами. Його девіз - "I CAKE YOU", що можна перекласти як "Я прийду до тебе з тортом", адже що може бути кращим символом святкування гармонії, ніж торт за чашкою чаю?

Ініціатива зародилася у 2009 році завдяки "Міланському Клубу" Королівства Любові - творчому об’єднанню музикантів, кулінарів та митців. Саме вони започаткували традицію створювати спільні "музичні торти", яка незабаром набула міжнародного поширення. Перший офіційний Міжнародний День Торта відбувся 20 липня 2011 року як частина ініціатив Королівства Любові з метою поширення миру і дружби через культуру. Кожного року свято присвячується певній темі. Наприклад, у 2012 році це була космічна тематика, що символізувала об’єднання людства через науку та дослідження космосу. У 2013 році тема звучала як "Планета Любові", підкреслюючи важливість турботи про навколишній світ. Наступні роки були ознаменовані темами "Парад Планет", "В гостях у Казки", "Подорож у Часі", "Сад Любові" тощо.

Святкування включають виставки унікальних тортів, ярмарки кулінарів, конкурси кондитерів, музично-кондитерські шоу, майстер-класи для дітей і дорослих, а також флешмоби і паради. 

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Всесвітній день стрибка 

20 липня кожного року відзначається маловідоме, проте оздоровче та екологічне свято – Всесвітній день стрибка. Таку подію започаткував художник на ім’я Торстен Лаушманн у 2006 році.

Метою дня стрибка є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Адже змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату, а саме бореться з глобальним потеплінням. Проте доказів впливу стрибків на орбіту немає.

Окрім екологічного підґрунтя, подія має спортивно-оздоровче: стрибки позитивно впливають на здоров’я серця та кісток, допомагають підвищити енергійність, укріпити м’язи, покращити обмін речовин тощо.

20 липня – чудова можливість розважитись та зміцнити організм за допомогою стрибків: на батуті, з тарзанки, зі скакалкою і таке інше.

День металурга 

Це професійне свято людей, які працюють у галузі металургії та гірничодобувної промисловості встановлене на державному рівні указом Президента України у 2023 році. 

Металурги відіграють ключову роль в економіці України, адже наша країна - один із провідних експортерів металопродукції у світі. Особливо в умовах війни їхня робота набуває нового сенсу: українська металургія не лише підтримує економіку, а й забезпечує критично важливу продукцію для оборони, відновлення інфраструктури та виробництва. День металурга - це нагода подякувати тим, хто працює біля доменних печей і прокатних станів, зміцнюючи міць країни.

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День шахів 

20 липня у світі щороку відзначають Міжнародний день шахів - подію, що з 1966 року проводиться за ініціативою Всесвітньої шахової федерації (FIDE), яка була створена саме цього дня у 1924 році.

FIDE об’єднує 188 національних шахових федерацій. Основна мета її діяльності - популяризувати шахи по всьому світу, підвищувати рівень шахової освіти та культури, а також регулювати міжнародні змагання, правила гри й присвоєння титулів гросмейстерам та майстрам.

Сьогодні шахи офіційно визнані як вид спорту у понад сотні країн, серед яких і Україна, де у багатьох містах функціонують шахові клуби. У Міжнародний день шахів там організовують турніри, тематичні зустрічі та лекції, де учасники діляться досвідом і любов’ю до цієї інтелектуальної гри.

День святого славного пророка Іллі

20 липня в Україні християни східного обряду вшановують пророка Іллю - могутнього старозавітного святого, який, за біблійними переказами, був узятий на небо у вогняній колісниці. Його культ поширився ще до хрещення Русі. В народній уяві Ілля керує громом і блискавкою, дарує дощі, урожай і проганяє нечисту силу, що зближує його з язичницьким Перуном.

Свято Іллі вважалося межею між літом і осінню. Цього дня не працювали в полі, спостерігали за погодою, пекли хліб із нового врожаю, варили пиво, просили про добрий збір. Селяни вірили, що після Іллі, казали, річка холоне, і купатися вже небезпечно.

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