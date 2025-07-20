Международный день Луны и День металлурга: что еще отмечают 20 июля

Сегодня, 20 июля, отмечают Международный день Луны и День металлурга, профессиональный праздник людей, работающих в области металлургии и горнодобывающей промышленности, которая играет ключевую роль в экономике Украины, пишет УНН.

Международный день Луны

Ежегодно 20 июля мир отмечает Международный день Луны — в память об одной из величайших побед в космической истории. Именно в этот день в 1969 году астронавты миссии "Аполлон-11" впервые ступили на поверхность спутника Земли. Праздник чествует не только это событие, но и в целом стремление человечества исследовать космос и вдохновляет на будущие открытия.

Хотя самой известной стала миссия NASA, космические исследования Луны начались еще раньше. В 1959 году советский аппарат "Луна-2" стал первым, кто достиг лунной поверхности. После этого к изучению Луны присоединились также страны Европы, Япония, Китай, Индия, Израиль и другие. А вот переломным моментом стал именно полет "Аполлона-11". 20 июля Нил Армстронг и Базз Олдрин вышли на Луну, а мир услышал легендарную фразу Армстронга: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для человечества". Миссия выполнила обещание президента Джона Кеннеди, что американцы ступят на Луну до конца 60-х годов.

В 2021 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 20 июля Международным днем Луны. Инициатором стала Ассоциация Лунной деревни (MVA), которая подала соответствующий запрос в Комитет ООН по мирному использованию космического пространства.

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День без купальников

Ежегодно в третье воскресенье июля в Испании отмечают День без купальников — инициативу, которую начала Федерация натуристов Испании. Сначала событие было рассчитано в основном на местных жителей и туристов в пределах страны, но со временем получило международное признание. В 2010 году на Всемирном конгрессе в Италии этот день официально получил статус Международного.

Основная цель праздника — способствовать принятию наготы как социально приемлемой формы свободы самовыражения и поощрять уважение к различным формам отдыха на пляже. Речь идет не только о загаре без купальника, а о праве каждого человека быть собой — в чем (или без чего) бы он ни был.

Этот день — не о провокации или эпатаже, а о равенстве, недискриминации и праве на личный выбор. Людей призывают приходить на любые пляжи, даже те, что обычно не являются нудистскими, без купальников, но с уважением к другим.

Международный день торта

20 июля отмечается относительно молодой, но очень яркий праздник — Международный День Торта, посвященный идеям мира, дружбы и взаимопонимания между людьми и странами. Его девиз — "I CAKE YOU", что можно перевести как "Я приду к тебе с тортом", ведь что может быть лучшим символом празднования гармонии, чем торт за чашкой чая?

Инициатива зародилась в 2009 году благодаря "Миланскому Клубу" Королевства Любви — творческому объединению музыкантов, кулинаров и художников. Именно они положили начало традиции создавать совместные "музыкальные торты", которая вскоре получила международное распространение. Первый официальный Международный День Торта состоялся 20 июля 2011 года как часть инициатив Королевства Любви с целью распространения мира и дружбы через культуру. Каждый год праздник посвящается определенной теме. Например, в 2012 году это была космическая тематика, символизирующая объединение человечества через науку и исследование космоса. В 2013 году тема звучала как "Планета Любви", подчеркивая важность заботы об окружающем мире. Следующие годы были ознаменованы темами "Парад Планет", "В гостях у Сказки", "Путешествие во Времени", "Сад Любви" и т.д.

Празднования включают выставки уникальных тортов, ярмарки кулинаров, конкурсы кондитеров, музыкально-кондитерские шоу, мастер-классы для детей и взрослых, а также флешмобы и парады.

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Всемирный день прыжка

20 июля каждого года отмечается малоизвестный, однако оздоровительный и экологический праздник – Всемирный день прыжка. Такое событие начал художник по имени Торстен Лаушманн в 2006 году.

Целью дня прыжка является изменение орбиты Земли путем одновременного прыжка миллионов людей. Ведь изменение земной орбиты способствует улучшению климата, а именно борется с глобальным потеплением. Однако доказательств влияния прыжков на орбиту нет.

Помимо экологической подоплеки, событие имеет спортивно-оздоровительную: прыжки положительно влияют на здоровье сердца и костей, помогают повысить энергичность, укрепить мышцы, улучшить обмен веществ и т.д.

20 июля – отличная возможность развлечься и укрепить организм с помощью прыжков: на батуте, с тарзанки, со скакалкой и так далее.

День металлурга

Этот профессиональный праздник людей, работающих в области металлургии и горнодобывающей промышленности, установлен на государственном уровне указом Президента Украины в 2023 году.

Металлурги играют ключевую роль в экономике Украины, ведь наша страна — один из ведущих экспортеров металлопродукции в мире. Особенно в условиях войны их работа приобретает новый смысл: украинская металлургия не только поддерживает экономику, но и обеспечивает критически важную продукцию для обороны, восстановления инфраструктуры и производства. День металлурга — это повод поблагодарить тех, кто работает у доменных печей и прокатных станов, укрепляя мощь страны.

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День шахмат

20 июля в мире ежегодно отмечают Международный день шахмат — событие, которое с 1966 года проводится по инициативе Всемирной шахматной федерации (FIDE), которая была создана именно в этот день в 1924 году.

FIDE объединяет 188 национальных шахматных федераций. Основная цель ее деятельности — популяризировать шахматы по всему миру, повышать уровень шахматного образования и культуры, а также регулировать международные соревнования, правила игры и присвоение титулов гроссмейстерам и мастерам.

Сегодня шахматы официально признаны видом спорта в более чем сотне стран, среди которых и Украина, где во многих городах функционируют шахматные клубы. В Международный день шахмат там организуют турниры, тематические встречи и лекции, где участники делятся опытом и любовью к этой интеллектуальной игре.

День святого славного пророка Илии

20 июля в Украине христиане восточного обряда чествуют пророка Илию — могучего ветхозаветного святого, который, по библейским преданиям, был взят на небо в огненной колеснице. Его культ распространился еще до крещения Руси. В народном представлении Илия управляет громом и молнией, дарит дожди, урожай и прогоняет нечистую силу, что сближает его с языческим Перуном.

Праздник Илии считался границей между летом и осенью. В этот день не работали в поле, наблюдали за погодой, пекли хлеб из нового урожая, варили пиво, просили о хорошем сборе. Крестьяне верили, что после Илии, говорили, река холодеет, и купаться уже опасно.

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